El pueblo de Málaga que viaja este fin de semana a la época andalusí con degustaciones, rutas y espectáculos ecuestres: habrá talleres, mercadillo artesanal y actividades para todas las edades

La localidad malagueña de Salares rendirá homenaje este fin de semana a su herencia andalusí con una de sus citas más reconocidas, el Festival Árabe Andalusí de Salares, que este año cumple su edición número 24 con degustaciones, rutas, espectáculos ecuestres, mercadillos artesanales y talleres, entre otras actividades para todas las edades.

Así, esta localidad situada en el corazón de la Axarquía se convertirá desde este viernes y hasta el domingo en una aldea morisca, llenando sus estrechas calles salpicadas de casas encaladas de puestos de artesanía, pasacalles, espectáculos, gastronomía y música.

Salares, una aldea morisca iluminada con velas

Además, el municipio mostrará la belleza de sus principales vías y rincones con un espectáculo de velas que llenará de magia este pequeño pueblo situado al pie de las sierras de Tejeda y Almijara que se ha convertido en un auténtico tesoro de herencia morisca.

Para celebrar este XXIV Festival Árabe Andalusí de Salares, se ha puesto en marcha un amplio programa de actividades que se extenderá desde el viernes hasta el domingo.

Vídeo, concierto y té árabe: el programa del viernes del festival de Salares

Estas iniciativas arrancarán el viernes a las 21.15 horas con la proyección en el patio de la iglesia de un vídeo reportaje con imágenes de la edición anterior.

A las 21.40 horas será el turno del concierto de Mandanis, con Daniel Martínez y Javier González, acompañados por la bailarina Elena López, en la iglesia de Santa Ana.

Tras esto, tendrá lugar un pasacalles por las principales vías del municipio hasta la plaza de la Mezquita, donde se ofrecerá té árabe y dulces tradicionales.

Programación del sábado del Festival Árabe Andalusí de Salares

El sábado se celebrará de 09.00 a 10.00 horas un desayuno tradicional popular en la avenida Alcalde Ángel Fernández.

Festival Árabe andalusí de Salares / L.O.

Entre las 10.00 y las 11.00 horas se llevará a cabo la conferencia 'Los salareños que participaron en la Cabalgada de Frigiliana. La Vasija de las Tres Culturas de Salares', que tendrá lugar en la iglesia de Santa Ana.

Mientras tanto, a las 10.30 horas abrirá sus puertas la exposición de pinturas del artista local Manuel Fernández en la sala de exposiciones del Ayuntamiento.

Música, lagares y degustación gastronómica

A las 11.00 horas tendrá lugar la presentación musicalizada del libro 'El Catastro de Ensenada, La Villa de Salares', de José Bernal Gutiérrez, acompañado por la trompa de Lorena Fernández y el piano de María Teresa García.

Entre las 12.00 y las 14.00 horas se desarrollará en la iglesia de Santa Ana una actividad dedicada a los antiguos lagares de vino de Salares y a los métodos tradicionales de elaboración del vino, con una ruta histórica y divulgativa con visita a estos espacios.

Tajín de pollo, sangría y té árabe: degustaciones en el festival de Salares

A continuación, se celebrará una degustación gastronómica de tajín de pollo y sangría, seguida de té árabe y pastas, disponible por 2 euros en la plaza de la Mezquita.

La tarde del sábado comenzará a las 17.00 horas con la actividad infantil de la búsqueda del Cofre del Alarife, mientras que a las 19.00 horas llegará el espectáculo 'Pasión Ecuestre'.

Velas, espectáculos y música durante la noche del sábado

Uno de los momentos centrales de la jornada tendrá lugar a las 19.30 horas, cuando se celebrará el encendido de las velas que iluminarán las calles de Salares. A esa misma hora está prevista también la recepción de autoridades.

A las 20.00 horas comenzará el espectáculo itinerante 'Sacerdotisas del Nilo', un espectáculo de tambores, antorchas y danza oriental a cargo de Elena López y su compañía.

"Un pasacalles repleto de ritmo, fuego y encanto ancestral diseñado para deslumbrar", aseguran desde el Ayuntamiento sobre esta actividad.

Pregón, Premios Alminar y danza oriental en este pueblo de Málaga

Tras esto, se celebrará la actuación del Coro Luz de Amanecer en la carpa central, formado por vecinos del municipio y con un repertorio de pasodobles, rumbas y sevillanas.

La inauguración oficial del festival tendrá lugar a las 21.00 horas, con el pregón a cargo del historiador, escritor, divulgador e investigador Salvador Valverde Gálvez y la posterior entrega de los Premios Alminar 2026.

Pinchos morunos, flamenco-pop y DJ Toulalan

Después, se ofrecerá una degustación de pinchos morunos, refrescos y cerveza en el arroyo, junto al consultorio.

La música y la danza continuarán a las 22.15 horas con la actuación de Duendes de Oriente, grupo de danza oriental de Vélez-Málaga.

A las 23.15 horas llegará el espectáculo 'Esencia Flamenca', de la compañía de Antonio Guerra. Después, actuará La Llave con un concierto de flamenco-pop y la jornada terminará con una sesión de DJ Toulalan.

Programación del domingo del Festival Árabe Andalusí de Salares

El domingo arrancará entre las 09.00 y las 10.00 horas con un desayuno andaluz de churros con chocolate, mientras que a las 10.00 horas comenzarán las actividades por las calles de Salares con el zoco tradicional.

A las 10.30 horas se llevará a cabo la apertura de puertas de la exposición de pinturas de Manuel Fernández, mientras que de 10.00 a 11.00 horas tendrá lugar un taller práctico centrado en la música andalusí, cristiana y sefardí de la mano de Lucía Parrado Domínguez y Beatriz Parrado Domínguez.

Entre las 11.00 y las 12.00 horas tendrá lugar 'El Libro de Apeo y Repartimiento de Salares. El molino andalusí del antiguo asentamiento de Rubite', de la mano de Valentín Fernández Camacho.

Pasacalles musical y concierto didáctico en esta fiesta

A las 12.00 horas comenzará también un pasacalles musical de La Carpa Teatro con actividades para todos los públicos en la Carpa Central.

De igual modo, entre las 12.00 y las 13.00 horas se celebrará el concierto didáctico 'Vientos de Al Ándalus', de Javier Claros.

Danza, paella popular y flamenco

A las 13.30 horas será el turno de Danza Elena Fusión, con un espectáculo inspirado en el pasado y celebrado en la Carpa Principal.

Después, se ofrecerá una paella popular por un precio simbólico de un euro.

Cetrería, té y actuación final de Manuel Orta en Salares

La programación continuará a las 15.20 horas con José Lucena y su Cuadro Flamenco, que presentarán el espectáculo 'Temple', y a las 16.30 horas actuará la Escuela Belly Dance de Rincón de la Victoria.

A las 17.20 horas volverá a subir al escenario el Coro Luz de Amanecer, mientras que a las 18.00 horas se celebrará una exhibición de cetrería con aves rapaces.

También a las 18.00 horas está prevista una degustación de té en la avenida Alcalde Ángel Fernández. Finalmente, Manuel Orta será el encargado de poner el broche al festival a partir de las 19.00 horas, con una actuación en la carpa principal.