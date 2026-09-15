El restaurante de Málaga que ha conquistado a Rafa Nadal, Gareth Bale y Manolo Lama con su cocina tradicional: son especialistas en asados y carne a la parrilla

Rafa Nadal, Gareth Bale o Manolo Lama. Estos son solo algunos de los rostros conocidos que han pasado por las mesas de un restaurante de Málaga que lleva décadas apostando por la cocina tradicional andaluza y mediterránea, y que se ha convertido en uno de los mayores referentes gastronómicos del territorio. Se trata de El Gamonal, un establecimiento situado en San Pedro Alcántara en el que las carnes, los pescados y los asados son los grandes protagonistas.

"No son pocos los famosos que nos han honrado con su visita, aprovechando su paso por la bella Costa del Sol, para saborear nuestra cocina mediterránea", han señalado desde el propio restaurante por el que se han podido ver personalidades como Rafa Nadal, Gareth Bale, Manolo Lama, el exfutbolista Predrag Mijatović o Marcos Alonso, entre otros.

Presidentes, tenistas y futbolistas en este restaurante de Málaga

Según han indicado desde El Gamonal, entre su clientela han recibido a "presidentes del Gobierno, números uno del tenis, cantantes y demás profesiones de fama mundial y nacional".

Así, este restaurante se ha convertido en una parada imprescindible entre los amantes de la buena gastronomía y las principales figuras del panorama internacional.

Un negocio familiar en una finca con más de un siglo de historia

Un negocio familiar que se encuentra en una antigua finca de más de un siglo de historia que pertenece a la familia Luque desde 1972.

Antes de convertirse en establecimiento hostelero, este cortijo de 200 hectáreas de extensión estaba rodeado de tierras, huertos y una colonia de bueyes, un pasado que todavía sigue muy presente en la filosofía del negocio.

"En 1990 se lo transformamos en restaurante, manteniendo las raíces con la tierra y el espíritu familiar. Decidimos aprovechar los beneficios de nuestros huertos, para ofrecer platos tradicionales de primera calidad, donde los productos eran recogidos y cuidados con nuestras propias manos", han recalcado desde el restaurante que abrió sus puertas en la década de los 90.

Un restaurante de Málaga con recetas tradicionales

Una pasión por su propia historia que se refleja incluso en su nombre, El Gamonal, que procede de los gamones, unas plantas que crecían de manera silvestre alrededor del cortijo.

Desde entonces, este restaurante familiar mantiene una propuesta basada en recetas tradicionales elaboradas con "productos nacionales seleccionados de alta calidad" para servir los mejores platos de la gastronomía andaluza, mediterránea y española.

Carnes, pescados y asados a la parrilla en Málaga

Así, entre sus platos aparecen ensaladas, pulpo, ceviche, arroz con conejo y pescados de lonja, aunque una de sus principales especialidades se encuentra en las brasas.

"Las carnes, pescados y asados al horno o a la parrilla son especialidades de la casa", han explicado desde el propio establecimiento.

Cocina tradicional española y platos de temporada

Además, han indicado: "Nuestra oferta culinaria comprende una selección de los mejores platos de la cocina tradicional española, carnes y pescados a la brasa y platos de temporada".

Este restaurante que cuenta con distintos salones y unos inmensos y cuidados jardines se encuentra en la avenida Lorenzo Morito Romero de San Pedro Alcántara y está abierto de jueves a domingo en horario de 13.00 a 16.00 horas y de 19.30 a 23.30 horas, mientras los lunes, martes y miércoles permanece cerrado.