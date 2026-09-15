Venus y Neptuno se quedan en el Puerto de Málaga: la Autoridad Portuaria acepta la solicitud del Ayuntamiento

Venus y Neptuno, las polémicas esculturas, no serán retiradas y se quedarán en el Puerto de Málaga. Así lo confirma Carlos Rubio, presidente de la Autoridad Portuaria, que asegura a este periódico que la entidad portuaria acepta la solicitud del Ayuntamiento de Málaga para que 'Las Columnas del Mar' permanezcan en su ubicación actual.

En junio, la entidad portuaria decidió que las esculturas pasarían de permanecer en su ubicación durante 25 años a hacerlo solo seis meses. Una vez cumplido el plazo, iban a ser retiradas este miércoles 16 de septiembre. Pero las tornas han cambiado y, tras el regalo de Ginés Serrán, escultor de ambas piezas, al Ayuntamiento de Málaga, ahora estas figuras han pasado a ser titularidad del Consistorio malagueño.

"Es un escenario mucho más positivo para la Autoridad Portuaria, ya que es una entidad como la que promueve la exposición y pide el uso del espacio", confiesa Rubio.

En cuanto a la duración, tal y como ha avanzado Mariana Pineda, concejala de Cultura, Rubio recalca que serán "seis meses a un año, de momento": "La autorización es hasta un año. Si quieren cambiarla o dejarla ahí, tendrían que volver a solicitar una autorización y será valorada en el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria".

A favor y en contra

Sobre si está o no conforme con esta decisión, el presidente de la entidad portuaria prefiere no pronunciarse, pero sí recalca que "el escenario ahora es mucho más positivo". Sobre si generará un nuevo debate, Rubio confiesa que "los mismos grupos que se opusieron en su día se van a oponer ahora, pero en cada iniciativa que se hace en la ciudad hay grupos que se oponen. También hay que dejar claro que el sentir mayoritario es muy favorable".

Aroha Moreno

Mientras tanto, varios colectivos ya se han pronunciado e instan a desmontar las esculturas del Puerto este miércoles, al cumplirse el plazo acordado. La Real Academia de Bellas Artes de San Telmo, el Ateneo de Málaga, la Sociedad Económica de Amigos del País y el Instituto de Estudios Urbanos y Sociales (IEUS) han solicitado que el próximo 16 de septiembre se proceda al desmontaje de las esculturas instaladas en la entrada del puerto, "en cumplimiento del acuerdo adoptado por la Autoridad Portuaria".

Así lo han expresado en un comunicado conjunto, en el que señalan que "cualquier decisión posterior sobre las obras o sobre una nueva ubicación deberá adoptarse por el órgano competente, mediante el procedimiento correspondiente y con la debida motivación y transparencia"