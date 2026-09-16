El calor golpea al olivar de Málaga: la producción de aceituna caerá un 30% y el aceite podría volver a subir

No ha llovido desde finales de primavera. Y hemos sufrido un verano de récord de temperaturas máximas en la provincia y en Andalucía. Lo ha lamentado el campo en cuanto a la vendimia, con previsiones que tuvieron que ser revisadas a la baja en pleno agosto, y ahora llega el turno del olivar. Hasta que acabe el año hidrológico, con el final de septiembre, no habrá previsiones oficiales en cuanto al aforo de la Junta. Pero agrupaciones agrarias como COAG en Málaga ya anticipan un descenso del 30% en la producción de aceituna respecto a “un año normal”.

Venimos de una sequía y parece que el escenario es de nuevo complicado, aunque los pantanos sigan en una situación inédita a estas alturas del año, con máximos que no se conocían desde hace casi década y media. Lo que en los meses de invierno se perfilaba como el año de la ansiada recuperación agraria se ha transformado en un escenario de profunda preocupación, como señalan los productores de aceite de oliva virgen extra. Alertan de que cuando la producción llegue a los lineales, si en efecto se tensionan los mercados, de nuevo pagará más de lo habitual el consumidor final.

La recogida de la aceituna en un municipio de la Serranía de Ronda. / L. O.

Una climatología extrema que no da tregua a una sector primario lastrado por la subida del gasóleo

La causa directa de este retroceso en cuanto al crecimiento de la producción, después de la dura sequía vivida en Málaga, vuelve a ser una climatología extrema que no da tregua al sector primario de la provincia. Muchos productores aluden a que con la guerra en Irán han subido de manera importante los precios de los combustibles, así como muchos fertilizantes y materias primas fundamentales, como los derivados del petróleo que son muy usados en agricultura.

Málaga viene encadenando una primavera y un verano significativamente más secos de lo normal, como decíamos. Es evidente esta situación en embalses como el de la Concepción, que está muy por debajo del nivel que atesoraba hace justo un año. Sin reservas hídricas suficientes en el subsuelo el tejido agrícola se enfrenta a un colapso productivo generalizado.

De la euforia inicial por una buena vendimia al desplome que se avecina para el olivar

El devenir de este ciclo agrícola ha seguido una línea sumamente inestable. Durante el arranque del periodo estival, el optimismo reinaba entre los productores vitivinícolas de la provincia. Las primeras estimaciones de la vendimia proyectaban una buena cosecha en las principales comarcas productoras malagueñas, con expectativas de uvas de gran calidad y volúmenes óptimos gracias a un desarrollo idóneo durante los primeros meses del año.

La recogida de la uva en una de las numerosas fincas existentes en la localidad malagueña de Mollina. / L. O.

Pero el clima andaluz mostró su cara más implacable a mitad del verano. Las persistentes olas de calor y las altísimas temperaturas registradas de manera continuada a partir de un junio de máximos históricos en la provincia alteraron por completo las previsiones del campo. Este calor sofocante no sólo truncó la recta final de la uva, precipitando una bajada real en la producción final respecto a lo que se esperaba inicialmente, sino que golpeó de forma directa y severa al olivar.

Las fases críticas de la floración en un cultivo ancestral y muy nuestro

El olivo es un árbol rústico y resistente, con ejemplares milenarios en localidades axárquicas como Mondrón, una de las cunas del mejor aceite de oliva malagueño, como señalan los responsables del Ayuntamiento de Periana. No obstante, las fases críticas de floración y cuajado del fruto dependen de un sutil equilibrio ambiental. El calor extremo padecido a principios del verano quemó buena parte de la flor y deshidrató los frutos incipientes, tal y como argumentan las mismas fuentes.

Al sumarse la falta de agua en el terreno, por mucho que La Viñuela casi esté al 100%, las aceitunas han sufrido el denominado fenómeno del "agostamiento" en muchas zonas de la Axarquía, y en especial en la comarca de Antequera. Así, el fruto detuvo su crecimiento, ha perdido calibre y la pulpa no está en los máximos esperados.

Desembalse del pantano de La Viñuela, este mismo año, después de las intensas lluvias de los dos últimos inviernos. / Francis Silva

Una situación palpable a los ojos de quienes cruzan la provincia cada semana

En muchas fincas de la comarca antequerana o del Valle del Guadalhorce las ramas lucen en este momento despobladas o cargadas con frutos pequeños que difícilmente podrán recuperarse antes de la recolección, tal y como reconocen portavoces del sector agrario, acostumbrados a cruzar buena parte de la provincia semana tras semana.

Esa falta de calibre comercial tiene consecuencias comerciales drásticas a corto plazo. La vertiente macroeconómica de esta crisis es la que más preocupa a analistas y consumidores. El aceite de oliva que está considerado como un producto esencial de la cesta de la compra encadenaba unos meses de tímida estabilización en sus precios. No obstante, todo puede variar cuando acabe el stock de anteriores cosechas, a las puertas de la que está por llegar ahora.

De hecho, los mercados mayoristas ya cotizan con nerviosismo, anticipando una menor disponibilidad de virgen extra de cara a la nueva campaña. Si las grandes embotelladoras y cadenas de distribución no logran asegurar el volumen necesario para cubrir la demanda interna y las exportaciones, el traslado de los costes al precio final en los supermercados será inevitable antes de que termine el año en curso.

Operar de nuevo con márgenes negativos justo como en plena sequía

La viabilidad de miles de explotaciones familiares malagueñas ante semejante escenario pende ahora de un hilo. Con costes de producción que no han dejado de subir (combustibles, energía, fertilizantes y mano de obra para la recogida manual), una reducción de casi un tercio de sus ingresos reales por la pérdida de producción aboca a muchos agricultores a operar con márgenes negativos.

Una mujer toma una botella de aceite de oliva virgen extra en un supermercado. / Europa Press

El sector mira al cielo con desesperación. Sólo unas lluvias tempranas, ya a las puertas del otoño, cambiarían las previsiones. Aunque para gran parte del fruto el daño ya es irreversible, un alivio en ese estrés hídrico que ya muestran muchos árboles podría mejorar levemente el rendimiento graso de la aceituna de almazara. De lo contrario, Málaga se encamina a un final de año marcado por campos secos, productores asfixiados económicamente y consumidores obligados de nuevo a pagar el "oro líquido" a precio de auténtico lujo.