Apertura
Grupo MAS arranca en Málaga la transformación de Maskom con un nuevo Cash Fresh en calle Ayala
La compañía invertirá 10 millones de euros para renovar 20 supermercados en un año y proyecta un nuevo centro logístico en la provincia para apoyar su expansión en Andalucía Oriental
Grupo MAS ha abierto este miércoles un nuevo Cash Fresh en calle Ayala, 92, en Málaga capital, el primero de los establecimientos con los que la compañía inicia la transformación de la red de supermercados Maskom tras su integración. El grupo prevé invertir 10 millones de euros durante el próximo año para renovar 20 tiendas de Málaga capital y la Costa del Sol.
El nuevo establecimiento cuenta con 900 metros cuadrados de superficie y una plantilla de 19 trabajadores. La reforma incorpora el modelo comercial de Cash Fresh, con especial peso de los productos frescos, referencias malagueñas y andaluzas y nuevas secciones.
La inauguración ha contado con la presencia del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y del consejero delegado de Grupo MAS, Jerónimo Martín Rodríguez, además de representantes empresariales, proveedores y trabajadores de la compañía.
Martín Rodríguez señaló durante el acto que el objetivo del grupo pasa por “duplicar nuestro tamaño en Andalucía Oriental”, con un crecimiento apoyado, según indicó, en la creación de empleo, el trabajo con proveedores andaluces y la reinversión de los beneficios.
De la Torre, por su parte, destacó el carácter familiar de la compañía y su apuesta por crecer desde Andalucía.
Más frescos y la primera Cocina de la Abuela Faustina en Málaga
Uno de los principales cambios del establecimiento de calle Ayala está en su Mercado de Frescos, con carnicería, charcutería, frutería y panadería atendidas por profesionales. A estas se suma una nueva pescadería con producto procedente de lonjas andaluzas.
La tienda estrena además la primera Cocina de la Abuela Faustina de Grupo MAS en Málaga, una sección de platos preparados que ofrece más de 50 referencias. El supermercado completa su oferta con espacios de bodega, perfumería y productos para mascotas.
Grupo MAS asegura que el establecimiento refuerza también la presencia de producto de proximidad y proveedores malagueños y andaluces, junto a marcas de fabricante y referencias de marca blanca IFA.
La reforma incluye igualmente medidas de eficiencia energética y un incremento del equipamiento de frío.
20 tiendas transformadas en un año
La apertura de Cash Fresh Ayala es el punto de partida del plan de transformación de los antiguos establecimientos Maskom. Durante los próximos doce meses, la compañía prevé adaptar 20 supermercados de Málaga capital y la costa a sus enseñas Supermercados MAS, Cash Fresh y MAS&Go.
La inversión prevista asciende a 10 millones de euros y forma parte de la estrategia de expansión del grupo en la provincia.
Tras la integración de Maskom, Grupo MAS cuenta con 75 supermercados y cerca de 1.500 trabajadores en Málaga, según los datos facilitados por la propia compañía.
Un nuevo centro logístico en Málaga
El grupo trabaja además en el proyecto para construir un nuevo centro logístico en la provincia de Málaga, una infraestructura con la que pretende reforzar el abastecimiento de su red y acompañar sus planes de crecimiento en Andalucía Oriental.
La compañía se ha marcado como objetivo alcanzar 150 establecimientos en esta zona de Andalucía en los próximos años. El futuro centro tomará como referencia el modelo de la plataforma logística que Grupo MAS tiene en Guillena, Sevilla, con una superficie de 46.000 metros cuadrados.
La expansión tendrá también una vertiente social a través de Fundación MAS, que prevé ampliar en Málaga sus programas de ayuda alimentaria, becas de formación y promoción de hábitos de alimentación saludable.
- Fernando lucha contra el desahucio de su vivienda familiar tras 21 años de residencia: 'No soy un okupa, soy propietario por herencia
- La nueva marisquería de Málaga con pescadería propia que acaba de abrir en la capital: con platos de pescado y marisco fresco desde 7 euros
- Vivir gratis en una casa rural de Málaga con piscina: buscan voluntarios a cambio de 25 horas semanales de ayuda
- El restaurante de Málaga que ha conquistado a Rafa Nadal, Gareth Bale y Manolo Lama con su cocina tradicional: son especialistas en asados y carne a la parrilla
- La ruta de senderismo de Málaga perfecta para hacer en septiembre: un camino entre vegetación y pozas que acaba en una enorme cascada de 20 metros
- El mercadillo de antigüedades y segunda mano de Málaga que arrasa cada domingo: ropa, muebles y tesoros de coleccionista por pocos euros
- La Vuelta a España cortará el tráfico en Málaga este viernes: estas son las calles y líneas de la EMT afectadas
- El nuevo parque de atracciones que acaba de abrir en Málaga: con 5.000 metros cuadrados de saltos, escalada y toboganes gigantes