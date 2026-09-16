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Grupo MAS arranca en Málaga la transformación de Maskom con un nuevo Cash Fresh en calle Ayala

La compañía invertirá 10 millones de euros para renovar 20 supermercados en un año y proyecta un nuevo centro logístico en la provincia para apoyar su expansión en Andalucía Oriental

Los trabajadores del nuevo Cash Fresh del Grupo MAS en la calle Ayala, de Málaga capital.

Los trabajadores del nuevo Cash Fresh del Grupo MAS en la calle Ayala, de Málaga capital. / L. O.

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La Opinión

Málaga

Grupo MAS ha abierto este miércoles un nuevo Cash Fresh en calle Ayala, 92, en Málaga capital, el primero de los establecimientos con los que la compañía inicia la transformación de la red de supermercados Maskom tras su integración. El grupo prevé invertir 10 millones de euros durante el próximo año para renovar 20 tiendas de Málaga capital y la Costa del Sol.

El nuevo establecimiento cuenta con 900 metros cuadrados de superficie y una plantilla de 19 trabajadores. La reforma incorpora el modelo comercial de Cash Fresh, con especial peso de los productos frescos, referencias malagueñas y andaluzas y nuevas secciones.

La inauguración ha contado con la presencia del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y del consejero delegado de Grupo MAS, Jerónimo Martín Rodríguez, además de representantes empresariales, proveedores y trabajadores de la compañía.

Martín Rodríguez señaló durante el acto que el objetivo del grupo pasa por “duplicar nuestro tamaño en Andalucía Oriental”, con un crecimiento apoyado, según indicó, en la creación de empleo, el trabajo con proveedores andaluces y la reinversión de los beneficios.

De la Torre, por su parte, destacó el carácter familiar de la compañía y su apuesta por crecer desde Andalucía.

Más frescos y la primera Cocina de la Abuela Faustina en Málaga

Uno de los principales cambios del establecimiento de calle Ayala está en su Mercado de Frescos, con carnicería, charcutería, frutería y panadería atendidas por profesionales. A estas se suma una nueva pescadería con producto procedente de lonjas andaluzas.

La tienda estrena además la primera Cocina de la Abuela Faustina de Grupo MAS en Málaga, una sección de platos preparados que ofrece más de 50 referencias. El supermercado completa su oferta con espacios de bodega, perfumería y productos para mascotas.

Grupo MAS asegura que el establecimiento refuerza también la presencia de producto de proximidad y proveedores malagueños y andaluces, junto a marcas de fabricante y referencias de marca blanca IFA.

La reforma incluye igualmente medidas de eficiencia energética y un incremento del equipamiento de frío.

Inauguración del nuevo Cash Fresh del Grupo MAS en la calle Ayala, de Málaga capital, con el alcalde, Francisco de la Torre.

Inauguración del nuevo Cash Fresh del Grupo MAS en la calle Ayala, de Málaga capital, con el alcalde, Francisco de la Torre. / L. O.

20 tiendas transformadas en un año

La apertura de Cash Fresh Ayala es el punto de partida del plan de transformación de los antiguos establecimientos Maskom. Durante los próximos doce meses, la compañía prevé adaptar 20 supermercados de Málaga capital y la costa a sus enseñas Supermercados MAS, Cash Fresh y MAS&Go.

La inversión prevista asciende a 10 millones de euros y forma parte de la estrategia de expansión del grupo en la provincia.

Tras la integración de Maskom, Grupo MAS cuenta con 75 supermercados y cerca de 1.500 trabajadores en Málaga, según los datos facilitados por la propia compañía.

Un nuevo centro logístico en Málaga

El grupo trabaja además en el proyecto para construir un nuevo centro logístico en la provincia de Málaga, una infraestructura con la que pretende reforzar el abastecimiento de su red y acompañar sus planes de crecimiento en Andalucía Oriental.

La compañía se ha marcado como objetivo alcanzar 150 establecimientos en esta zona de Andalucía en los próximos años. El futuro centro tomará como referencia el modelo de la plataforma logística que Grupo MAS tiene en Guillena, Sevilla, con una superficie de 46.000 metros cuadrados.

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La expansión tendrá también una vertiente social a través de Fundación MAS, que prevé ampliar en Málaga sus programas de ayuda alimentaria, becas de formación y promoción de hábitos de alimentación saludable.

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