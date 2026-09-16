El Grupo MAS arranca en Málaga la transformación de Maskom: abre un Cash Fresh en la calle Ayala y renovará 20 tiendas en un año

El Grupo MAS ha abierto un nuevo Cash Fresh en la calle Ayala número 92 de Málaga capital tras la transformación del supermercado Maskom que había en ese emplazamiento. Las obras de reforma se han venido realizando durante esos últimos meses. Este es el primero de los establecimientos con los que la compañía ha iniciado la transformación de la red de la cadena malagueña de supermercados Maskom, que ha quedado integrada en el Grupo Mas, tal y como anunciaron ambas compañías a inicios de este año. El grupo prevé invertir 10 millones de euros durante el próximo año para renovar 20 tiendas de Málaga capital y la Costa del Sol.

El nuevo establecimiento cuenta con 900 metros cuadrados de superficie y una plantilla de 19 trabajadores. La reforma incorpora el modelo comercial de Cash Fresh, con especial peso de los productos frescos, referencias malagueñas y andaluzas y nuevas secciones.

La inauguración ha contado con la presencia del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y del consejero delegado de Grupo MAS, Jerónimo Martín Rodríguez, además de representantes empresariales, proveedores y trabajadores de la compañía.

Martín Rodríguez señaló durante el acto de inauguración que el objetivo del grupo pasa por doblar su dimensión en la zona de Andalucía Oriental”, con un crecimiento apoyado, según indicó, en la creación de empleo, el trabajo con proveedores andaluces y la reinversión de los beneficios.

"Tenemos la ambición de duplicar nuestro tamaño en Andalucía Oriental, generando empleo, trabajando de la mano de los proveedores andaluces y reinvirtiendo el 100% de los beneficios para seguir creciendo en nuestra tierra”, explicó.

De la Torre, por su parte, destacó el carácter familiar de la compañía y su apuesta por crecer desde Andalucía. "Esto hace que desde Málaga y Andalucía tengamos la capacidad de ser más competitivos en este sector", apuntó el regidor.

Más frescos y la primera Cocina de la Abuela Faustina en Málaga

Uno de los principales cambios del establecimiento de calle Ayala está en su Mercado de Frescos, con carnicería, charcutería, frutería y panadería atendidas por profesionales. A estas se suma una nueva pescadería con producto procedente de lonjas andaluzas.

La tienda estrena además la primera Cocina de la Abuela Faustina de Grupo MAS en Málaga, una sección de platos preparados que ofrece más de 50 referencias. El supermercado completa su oferta con espacios de bodega, perfumería y productos para mascotas.

El Grupo MAS asegura que el establecimiento refuerza también la presencia de producto de proximidad y proveedores malagueños y andaluces, junto a marcas de fabricante y referencias de marca blanca IFA. La reforma incluye igualmente medidas de eficiencia energética y un incremento del equipamiento de frío.

Inauguración del nuevo Cash Fresh del Grupo MAS en la calle Ayala, de Málaga capital, con el alcalde, Francisco de la Torre. / L. O.

20 tiendas transformadas en un año

La apertura de Cash Fresh Ayala es el punto de partida del plan de transformación progresivo de los antiguos establecimientos Maskom. Durante los próximos doce meses, la compañía prevé adaptar 20 supermercados de Málaga capital y la Costa a sus enseñas comerciales Supermercados MAS, Cash Fresh y MAS&Go.

La inversión prevista asciende a 10 millones de euros y forma parte de la estrategia de expansión del grupo en la provincia. "Este proceso acercará a los clientes malagueños el modelo comercial desarrollado durante los más de 50 años de trayectoria de Grupo MAS en Andalucía, manteniendo al mismo tiempo la cercanía y la apuesta por el proveedor local", asegura el grupo, que tiene su sede central en Sevilla.

Tras la integración de Maskom, Grupo MAS cuenta con 75 supermercados y cerca de 1.500 trabajadores en Málaga, según los datos facilitados por la propia compañía.

Un nuevo centro logístico en Málaga

El grupo trabaja además en el proyecto para construir un nuevo centro logístico en la provincia de Málaga, una infraestructura con la que pretende reforzar el abastecimiento de su red y acompañar sus planes de crecimiento en Andalucía Oriental.

La compañía se ha marcado como objetivo alcanzar 150 establecimientos en esta zona de Andalucía en los próximos años. El futuro centro tomará como referencia el modelo de la plataforma logística que el Grupo MAS tiene en el municipio de Guillena (Sevilla, con una superficie de 46.000 metros cuadrados.

La expansión tendrá también una vertiente social a través de Fundación MAS, que prevé ampliar en Málaga sus programas de ayuda alimentaria, becas de formación y promoción de hábitos de alimentación saludable.

"Con este plan, Grupo MAS refuerza su apuesta a largo plazo por Málaga y Andalucía, desde un modelo empresarial de capital 100% andaluz basado en la cercanía, la inversión en el territorio, la generación de empleo, la especialización en productos frescos y la colaboración con proveedores locales", señala la compañía.