Investigan en Málaga al conductor de un autobús escolar que superó nueve veces la tasa de alcoholemia permitida

Efectivos del Grupo de Investigación de Accidentes y Atestados (GIAA) de la Policía Local de Málaga investiga al conductor de un autobús dedicado al transporte escolar tras dar positivo en la prueba de alcoholemia y superar nueve veces más la tasa permitida.

Los hechos tuvieron lugar durante la tarde del pasado 11 de septiembre. El autobús, que prestaba servicio a varios centros educativos de Benalmádena, concluyó el transporte de menores a las 17.00 horas en dicho municipio y llegó a la nave situada en Málaga capital en torno a las 17.20 horas. Fue la propia empresa de transporte la que dio el aviso al percartarse de que el conductor, tras completar su turno de trabajo y llegar a la nave, habría llegado con síntomas de embriaguez.

Había orinado y defecado en el autobús

Según varios testigos, el individuo no podía maniobrar y realizaba giros y acelerones sin sentido, motivo por el que se le indicó que parase el autobús, ante la posibilidad de colisionar con otros vehículos estacionados. Un trabajador de la misma empresa subió al vehículo y comprobó que el individuo se encontraba ebrio y, además, habría orinado y defecado en el interior.

Hasta el lugar se desplazó una unidad del distrito de Carretera de Cádiz que fue comisionada por la Sala del 092 de Policía Local, quienes se percataron de que presentaba signos inequívocos de encontrarse bajo la influencia de bebidas alcohólicas.

Tasa de alcoholemia

Los agentes le indicaron la obligación de someterse a la prueba de alcoholemia legalmente establecida, a lo que accedió de forma voluntaria y arrojó una tasa de alcoholemia de 1,39 miligramos de alcohol por litro de aire espirado. Esta cifra es 9 veces superior a la permitida reglamentariamente para este tipo de conductores, fijada en 0,15 mg/l.

Ante los hechos descritos, se procedió a la lectura de derechos como investigado no detenido como presunto autor de un delito contra la Seguridad Vial por conducir un vehículo a motor bajo la influencia de bebidas alcohólicas. Posteriormente, se le hizo entrega de una cédula de citación para juicio rápido sin detenido.