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Javier Ruiz y Ruiz de Cortázar asume la Comandancia Naval de Málaga

Javier Ruiz y Ruiz de Cortázar asume la Comandancia Naval de Málaga

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha recibido hoy al Capitán de Navío Javier Ruiz y Ruiz de Cortázar, que sustituye al Capitán de Navío, Pablo Murga Gómez ,al frente de la Comandancia Naval de Málaga

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha recibido hoy al Capitán de Navío Javier Ruiz y Ruiz de Cortázar, que sustituye al Capitán de Navío, Pablo Murga Gómez ,al frente de la Comandancia Naval de Málaga / L. O.

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La Opinión

Málaga

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha recibido este miércoles al capitán de navío Javier Ruiz y Ruiz de Cortázar, nuevo responsable de la Comandancia Naval de Málaga.

Ruiz y Ruiz de Cortázar sustituye en el cargo al también capitán de navío Pablo Murga Gómez, que deja la Comandancia Naval tras los últimos años al frente de la institución en Málaga.

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Durante el encuentro, Salas trasladó al nuevo comandante naval sus mejores deseos para esta nueva etapa y agradeció a Murga Gómez el trabajo desarrollado durante su mandato.

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Javier Ruiz y Ruiz de Cortázar asume la Comandancia Naval de Málaga

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