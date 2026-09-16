Tiempo en Málaga
La Aemet activa el aviso amarillo en Málaga: llegan lluvias, tormentas, granizo y calima
Una vaguada traerá inestabilidad al sur del país y activará las alertas en distintos municipios andaluces
Lluvia, calima, tormentas, granizo y frío. Así será el cóctel meteorológico al que se enfrenta Andalucía en lo que queda de semana. Tras un calor más propio de julio que de septiembre, las precipitaciones vuelven y lo hacen a causa de una vaguada, una lengua de aire frío en las capas altas de la atmósfera que favorece la inestabilidad y la formación de tormentas, que ha obligado a la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) a activar la alerta naranja y amarilla en distintas regiones del país.
En la autonomía andaluza, las alertas este miércoles estarán en Granada y Almería por lluvias, granizo y tormentas; mientras que el jueves se mantienen en estas últimas y se activan también en Córdoba, Jaén y Málaga. En la provincia, el aviso de la Aemet se activa en Antequera de 12:00 a 19:59 horas por lluvias acompañadas de granizo. Aunque la Agencia asegura que "el peligro es bajo", indica que se pueden registrar acumulaciones de lluvia.
En el resto de municipios malagueños también se espera que llueva. En la capital, las probabilidades son del 75% tanto el jueves como el viernes, jornadas en las que se esperan chubascos débiles. Estas lluvias podrían ir acompañadas de calima. En Torremolinos y Benalmádena se espera un 55% de probabilidad de lluvia.
En el interior del Guadalhorce pierde fuerza esta vaguada, donde apenas lloverá, aunque se espera entre un 60% y un 80% de probabilidad de algún chubasco en Coín, Pizarra, Álora y sus alrededores. En la Axarquía, las precipitaciones se concentrarán principalmente el viernes, con una probabilidad de lluvia del 85%.
La entrada de estas lluvias hará que bajen las temperaturas. Las mínimas serán de entre 19 y 20 grados y las máximas no caerán tanto, aunque rondarán los 28-30 grados.
Fuertes tormentas en el Mediterráneo y Baleares
La Agencia Estatal de Meteorología ha advertido de una situación potencialmente muy adversa en el área mediterránea peninsular, con lluvias intensas, granizo de gran tamaño y rachas muy fuertes de viento. Las zonas más afectadas serán Cataluña y la Comunitat Valenciana, donde podrían producirse inundaciones y riadas locales.
En la Comunitat Valenciana, el granizo podría superar los tres o cuatro centímetros de diámetro. Durante la madrugada del jueves, la inestabilidad se desplazará a Baleares, donde podrían registrarse más de 50 litros por metro cuadrado en una hora, además de granizadas y fuertes rachas de viento. Las tormentas también podrán afectar, aunque con menor intensidad, al sur de Aragón, la Región de Murcia y el este de Castilla-La Mancha.
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