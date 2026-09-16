Miramira deja el local de la histórica Zaldi en la calle Nueva de Málaga, que ya tiene nuevo inquilino: United Souvenirs abrirá su segunda tienda

El grupo austríaco United Souvenirs, que tiene más de 120 tiendas de recuerdos distribuidas por ciudades de seis países de Europa (entre ellos España) va a expandir su presencia en Málaga, ciudad en la que aterrizó el pasado mes de mayo con un primer local situado en la céntrica calle Nueva. Esta multinacional de las tiendas de souvenirs abrirá próximamente otro establecimiento de mayor tamaño en esa misma vía, concretamente en el local de 150 metros cuadrados del antiguo e histórico comercio malagueño Zaldi, que cerró sus puertas hace un año. El espacio había sido ocupado desde entonces en régimen de alquiler por la cadena de joyería y bisutería Miramira.

Miramira, que cuenta con varias tiendas distribuidas en el Centro de Málaga (calle Larios y calle Granada, por ejemplo), ha decidido detro de su estrategia comercial dejar el emplazamiento de la calle Nueva, que este mes de septiembre ya aparece cerrado. El nuevo ocupante del local será así United Souvenirs, según explican este miércoles a este periódico fuentes del sector.

La previsón es que esta firma de souvenirs acometa en estas próximas semanas el acondicionamiento, la colocación del mobiliario y la decoración del local para abrir sus puertas a lo largo de este otoño, añaden las fuentes consultadas. La operación de traspasado del alquiler ha sido intermediada por la consultora Eurobienes.

El primer establecimiento abierto este año por United Souvenirs en la calle Nueva de Málaga tiene 70 metros cuadrados y albergaba hasta entonces un comercio de reparación y artículos relacionados con el teléfono móvil. Este primer emplazamiento será ahora completado con la nueva tienda, más amplia, dentro de la estrategia de "posicionamento" y de la apuesta de la compañía por Málaga.

La primera tienda abierta por United Souvenirs en la calle Nueva, muy cercana al local de la antigua Zaldi,donde se ubicará la segunda. / L. O.

La cadena tiene su propio sistema logístico y de fabricación con el que adapta sus productos de souvenirs a cada destino, según han explicado las fuentes consultadas. La llegada al escenario comercial de Málaga capital se engloba dentro de un proceso de crecimiento que también incluye aperturas en Madrid y Córdoba.

Presencia en 23 ciudades europeas, y desde este año en Málaga

La firma austríaca dispone actualmente de más de 15o tiendas en 23 ciudades de Europa, de la que 35 están en Austria, 33 en Alemania y 33 en España, otras en Polonia, Eslovaquia y Hungría. Ciudades tan emblemáticas como Viena , Salzburgo, Berlín, Dresde, Hamburgo, Cracovia, Bratislava o Budapest disponen de establecimientos de esta firma.

En España, United Souvenirs cuenta con locales en Barcelona, Bilbao, Santiago de Compostela, San Sebastián, Palma de Malorca o Valencia.

Interés comercial por todo el Centro de Málaga

En los últimos meses, varios estudios han comentado que el tirón comercial de la calle Larios de Málaga está provocando además el impulso de arterias colindantes como la calle Nueva, la plaza de la Constitución y la Alameda Principal que se consolidan como ejes estratégicos en plena evolución y ampliando las oportunidades para marcas y operadores.

En la calle Nueva, en concreto, están proliferando especialmente las tiendas de souvenirs, y son ya varios los locales de esta céntrica vía especializados en este segmento de negocio vinculado al turismo. Ahora mismo hay cinco espacios, incluido el primero de United Souvenirs, que pasarán a ser seis cuando abra su nueva tienda en el local de la antigua Zaldi.