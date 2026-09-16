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Apertura

Nueva apertura en el Centro de Málaga: La Tagliatella abre su quinto restaurante

El nuevo establecimiento ocupa el local del antiguo Vox Sports Bar y cuenta con una capacidad para más de 230 comensales

La Tagliatella abre su quinto restaurante en Málaga.

La Tagliatella abre su quinto restaurante en Málaga. / L.O

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Chaima Laghrissi

Chaima Laghrissi

Málaga

La Tagliatella continúa ganando terreno en Málaga. La cadena especializada en cocina italiana ha abierto un nuevo restaurante en calle Calderería, 7, en pleno Centro Histórico de la capital, en el local que anteriormente ocupaba Vox Sports Bar y que llevaba cerrado desde hace meses.

Con esta apertura, la enseña alcanza los cinco restaurantes en la provincia de Málaga, cuatro de ellos situados en la capital y uno en Fuengirola. El nuevo establecimiento se encuentra en uno de los principales ejes comerciales y gastronómicos del casco antiguo malagueño.

Un nuevo restaurante de La Tagliatella en el centro de Málaga

El local cuenta con una superficie cercana a los 500 metros cuadrados y se distribuye en dos zonas interiores, con capacidad para 200 personas, además de una terraza con otras 36 plazas. En total, el restaurante puede acoger a 236 comensales.

La Tagliatella está especializada en cocina italiana, con una carta en la que destacan especialmente las pizzas, las pastas y los risottos, algunos de los platos más representativos de la cadena.

La Tagliatella refuerza su presencia en Málaga

El establecimiento de calle Calderería se suma a los otros tres restaurantes que la cadena mantiene en Málaga capital y al situado en Fuengirola, reforzando así su presencia en la provincia.

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La apertura se enmarca en el plan de expansión de La Tagliatella en España, donde la compañía continúa ampliando su red de establecimientos dentro del sector de la restauración organizada especializada en cocina italiana.

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