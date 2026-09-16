El restaurante de Málaga que estrena menú degustación cada mes: maridaje exclusivo y platos como la croqueta de melón, el pulpo con alga o mousse de queso con miel

Los amantes de la gastronomía de calidad y la cultura del vino tienen una cita imprescindible este viernes en Tablafina Málaga, el restaurante del Hotel NH Málaga, que ha lanzado una nueva experiencia culinaria en el que creará un menú degustación diferente cada mes con varios pases pensados para acompañar y potenciar los mejores vinos.

Así ha nacido 'Tablafina Marida', una iniciativa que celebra su primera cita este viernes y que busca poner en valor la cocina del restaurante y su capacidad para crear propuestas gastronómicas en torno al producto, el territorio y el vino de las distintas bodegas invitadas para la ocasión.

Un menú degustación diferente cada mes en este restaurante de Málaga

Tal y como han asegurado desde el propio restaurante, en cada edición, el chef de Tablafina Málaga creará un menú degustación de varios pases pensado para acompañar y potenciar las características de los vinos seleccionados, creando una experiencia gastronómica "equilibrada y llena de matices".

"Tablafina Marida se suma a la apuesta de Tablafina por ofrecer una gastronomía cuidada, accesible y vinculada a la experiencia, convirtiendo el restaurante en un espacio donde disfrutar no solo de una comida, sino también de nuevas formas de acercarse al mundo del vino", han recalcado al respecto desde el negocio.

Codorniú, bodega invitada en la primera edición de esta iniciativa culinaria

La primera edición de esta iniciativa se llevará a cabo este viernes a las 21.00 horas y contará con Codorniú como bodega invitada. Una cita en la que los usuarios podrán disfrutar de un menú degustación de cinco pases que buscan realzar las características de los vinos seleccionados con distintas propuestas culinarias.

Entre los platos que se podrán probar en este menú degustación se encuentra una sopa fría de guisantes, almejas y gel de limón; croqueta de melón con panceta ibérica, huevos y parmentier; y pulpo a la brasa con alga y puré de chirivía.

A estos se suman la carrillada de cerdo en su jugo con patatas puente nuevo al romero; y la mousse de queso con miel sobre bizcocho de especias, además de una sangría de cava para finalizar.

Precio de este menú degustación del restaurante Tablafina Marida

Y para deleitar a los visitantes con los mejores vinos, Tablafina Marida contará con Bruno Colomer, enólogo de Codorniú reconocido como el mejor del mundo en 2021, que mostrará a los asistentes el origen y las particulares de los vinos escogidos para la ocasión.

La primera edición de esta iniciativa culinaria se podrá disfrutar este viernes a las 21.00 horas en el restaurante Tablafina Málaga, del Hotel NH Málaga, situado en el número 2 de la calle San Jacinto, en pleno Centro, por un precio de 48 euros por persona.