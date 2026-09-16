Víctor Navas volverá a ser el candidato del PSOE a la Alcaldía de Benalmádena en 2027

Buenas noticias para Víctor Navas. El exalcalde socialista de Benalmádena volverá a ser candidato a la Alcaldía del municipio en 2027 tras la retirada in extremis de Francisco Jiménez Gambero, que hasta este martes se postulaba candidato al mismo puesto. Navas se ahorra así el proceso de primarias que este miércoles culminaba su recogida de avales para la posterior votación del 26 de septiembre. Tras el recuento, el también líder de la oposición durante esta legislatura ha conseguido el respaldo de cerca del 70% de la militancia.

Navas volverá a medirse con el actual primer edil de Benalmádena, Juan Antonio Lara, que en 2023 le levantó la alcaldía con una disputada mayoría absoluta de 13 escaños, frente a los 9 que alcanzó el PSOE. Por lo pronto, Navas ha agradecido el respaldo recibido por parte de la militancia socialista del municipio durante el proceso de primarias.

El partido ha asegurado en un comunicado que el candidato socialista destaca la confianza recibida durante la recogida de avales y asegura que ha contado con el respaldo de una amplia mayoría de la militancia. "Estas primarias han sido un ejemplo de participación, respeto y democracia. Una vez más hemos demostrado que el PSOE es un partido en el que la militancia decide libremente, fortaleciendo con su voto un proyecto colectivo", ha expresado Navas.

Humildad y compromiso son los dos sustantivos con los que candidato socialista prevé afrontar un año preelectoral decisivo. Navas es consciente de la responsabilidad que conlleva "construir la mejor alternativa de gobierno para Benalmádena".

Una nueva etapa

En este sentido, Navas entiende que la conclusión del proceso interno llevado a cabo este mes de septiembre debe abrir una nueva etapa centrada en fortalecer el proyecto socialista y preparar la alternativa para las próximas elecciones municipales. "A partir de hoy comienza una nueva etapa. Es el momento de mirar al futuro, sumar esfuerzos y trabajar unidos para recuperar la confianza de la mayoría de vecinos y vecinas", ha reivindicado

Navas apuesta por concentrar los esfuerzos del PSOE de Benalmádena en construir "un proyecto colectivo capaz de conectar con las necesidades y aspiraciones de la ciudadanía y ofrecer una alternativa de gobierno".

Fuengirola y Vélez-Málaga continúan sus respectivas primarias

Torremolinos también ha anunciado esta semana que la Comisión Ejecutiva Provincial del PSOE de Málaga ha aprobado por unanimidad proponer a Nieves Rosales como próxima candidata a la Alcaldía del municipio. La actual portavoz socialista de Torremolinos se postula así como rival de la popular Margarita del Cid, a la espera de que la Comisión Federal de Listas dé su visto bueno.

Por su parte, Fuengirola y Vélez-Málaga, los dos únicos municipios que irán a primarias, siguen con sus respectivos procesos internos para elegir a los próximos candidatos al 23M. En el municipio costasoleño de Fuengirola se enfrentarán la actual secretaria general, Elena Álvarez, y el nuevo concejal Juan Andrés Camacho. Mientras que la carrera a la Alcaldía de Vélez-Málaga se disputará entre el secretario general del partido en la localidad y también exsenador por designación autónoma Víctor González, y el exconcejal y gerente de la Fundación Cuevas de Nerja, José María Domínguez.

Una vez se culmine hoy la recogida de avales, habrá que esperar hasta el 26 de septiembre para conocer a todos los candidatos socialistas a las alcaldías de Málaga.