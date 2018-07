´Boula´, un ´6´ por descubrir

A día de hoy, Badr Boulahroud es casi un desconocido para el malaguismo, pero el marroquí promete ganarse el corazón de la afición con trabajo y buen fútbol. El centrocampista ya es completamente jugador del Málaga CF. Y es que después de firmar el pasado viernes por las tres próximas temporadas, fue ayer presentado como el primer fichaje del curso 2018/19. Y a la vez, aprovechó para mostrar su ilusión por jugar en el conjunto blanquiazul y también por hacerlo en España, dando así un salto en su carrera.

En primera instancia, el marroquí mostró su satisfacción por su fichaje por el Málaga para las tres próximas temporada. Un tiempo en el que podrá mostrar su valía. «Quería dar las gracias al Málaga por darme la oportunidad y por la confianza que ha depositado en mí. Málaga tiene un gran club, con muchos seguidores y mucha historia. Vengo aquí por este motivo y para aportar todo lo que pueda», dijo.

Cuestionado sobre su posición ideal, se mostró polivalente, aunque si bien es cierto que llega con un corte defensivo. «Puedo jugar en diferentes posiciones que el técnico requiera, estoy a su disposición, trataré de dar lo mejor para los aficionados y para el club. Quiero ayudar a mis compañeros a hacerlo lo mejor posible».

Boulahroud ya se ha puesto a las órdenes de Muñiz, por lo que ya conoce cómo se trabaja en el Málaga CF. Y de momento, no tiene quejas. O al menos, no públicas. «Las dos sesiones han ido muy bien, con mucho trabajo y esfuerzo. La preparación es normal en pretemporada, el ambiente es muy bueno entre los jugadores, es como una familia, la gente es muy amistosa y el cuerpo técnico nos ayuda para estar en un buen estado».

Cuestionado sobre su posible adaptación, no cree que sea un problema pese a que viene de una liga menor. «No, no creo que tarde en adaptarme. Todo el mundo me ayuda mucho, la gente es amable. Desde el primer día los jugadores me están ayudando mucho, esto es como una gran familia. Segunda División tiene muchos equipos y muy buenos, lo intentaremos hacer lo mejor posible».

Uno de los hombres importantes en su fichaje ha sido el exmalaguista Nabil Baha. «Es un gran amigo, es como un hermano. Es una de las personas decisivas para que fichara. Me habló de que era un gran club, pude ver vídeos y fue uno de los motivos por los que vine aquí al Málaga».

Por último, bromeó con la pronunciación de su nombre. «Sé que mi nombre es difícil de pronunciar por lo que no me importa que me llamen «Boula».

Caminero, por su parte, también habló del marroquí. «Es un jugador de gran recorrido, puede jugar de '6' y de '8'. Nos va a aportar calidad y trabajo. Viene de una liga importante. No creo que tenga problemas con su adaptación por sus condiciones», señaló el ejecutivo blanquiazul en la primera puesta de largo del verano.