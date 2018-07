Francis Bravo vuelve al Málaga CF para entrenar al Juvenil A

Francis Bravo, leyenda malaguista con más de 260 partidos de blanquiazul, regresa al Málaga CF. El exjugador malaguista y ahora técnico, vuelve para dirigir al Juvenil de División de Honor. Una de las perlas de la cantera que recaerá ahora en las manos del paleño, que ha dejado muestras de su buen hacer las últimas campañas en el Rincón de la Victoria, del Grupo IX de Tercera División, y que tendrá la responsabilidad de seguir formando a las estrellas del futuro.

La noticia, adelantada por 101tv, sólo tiene oficialidad por parte del conjunto rinconero, ya que el Málaga CF aún está a expensas de oficializar la llegada de Rafa Gil como director de La Academia. De hecho, está previsto que sea en las próximas horas cuando se dé a conocer este extremo. Y una de las primeras decisiones del toloxeño es darle las riendas del conjunto Juvenil a Bravo.

El ya entrenador de La Academia del Málaga CF se mostró agradecido al conjunto rinconero. "Las gracias por todo os la tengo que dar yo desde el primer día por todo el apoyo y oportunidades que me habéis dado, me siento unido emocionalmente a este club y a todas las personas que lo componen encabezado por su presidente Paco Jiménez. Siempre me sentiré unido a este club", escribió en su perfil de twitter.

De este modo, tampoco sigue al frente del equipo Juvenil David Cabello, que tenía sobre la mesa una oferta para recalar en el Deportivo Alavés. Y ya se conoció la fuga de Alejandro Acejo al Juvenil del Sevilla, que se verá ahora las caras con Bravo en el Grupo IV de División de Honor.

Bravo tendrá al frente una importante hornada de jugadores juveniles ya que se aunarán algunos de los que quedaron campeones del Grupo IV el curso pasado y también un nutrido grupo que asciende del San Félix, que la temporada pasada acabó tercero y cayó en la semifinal de la Copa del Rey contra el Real Madrid.