Dimitrievski, cerca de la portería del Málaga CF

El Málaga CF busca un portero y el cerco cada vez se ha estrechado más sobre Stole Dimitrievski, guardameta del Nástic de Tarragona que gusta mucho en Martiricos pero por el que tendrá que pagar un traspaso el conjunto blanquiazul si quiere hacerse con sus servicios. Las conversaciones se vienen desarrollando en los últimos días entre los clubes y según apuntó ayer el Diari Mes de Tarragona y Cope Málaga, el acuerdo estaría próximo a cerrarse por un montante que ronda el millón de euros, además de la cesión del jugador del filial Abeledo.

Muñiz necesita un guardameta titular para su equipo, una vez que Andrés Prieto seguirá en la disciplina malaguista pero con un rol secundario. Y entre las opciones que maneja el club, que también tenía sobre la mesa contratar al marroquí Munir tras quedarse sin equipo al no renovar con el Numancia, tiene prácticamente decidido apostar por el portero macedonio del Nástic.

El conjunto catalán, que también milita en Segunda División, había tasado al guardameta en algo más de dos millones. Pero las negociaciones han rebajado su precio. Dimitrievski fue uno de los porteros más destacados la pasada campaña en la Liga 123 y está llamado a ser protagonista las próximas temporadas, además de ser internacional con su país.

En tierras catalanas incluso se apuntaba ayer la posibilidad de que hoy ya no se ejercitase con el Nástic y que pusiera rumbo a Málaga para acelerar su fichaje. En Martiricos, las fuentes consultadas no han querido arrojar luz al respecto, aunque aseguraron que no habrá novedades este fin de semana en cuanto a oficialidad.

El curso pasado disputó 39 encuentros y encajó 43 goles. Conoce la categoría y también contaba con el interés de equipos de Primera como el Betis y el Espanyol. Queda comprobar si el Málaga CF mueve ficha de manera definitiva.

Una de las piezas que puede abaratar el precio de Dimitrievski es la cesión de Abeledo. Uno de los mejores jugadores del filial podría jugar en el Nástic. Una operación a tres bandas que puede tomar forma en los próximos días.