Juankar: "Necesitamos que nos exijan y que no protestemos" malagacf.com

Juankar, lateral izquierdo del Málaga CF, volvió a sentirse futbolista contra el Nottingham Forest después de superar su grave lesión. Es cierto que el madrileño ya se entrenaba casi con normalidad al final del pasado curso, aunque el club le dio la baja federativa y no pudo volver antes de tiempo. Ayer volvió casi ocho meses después a los terrenos de juego y las sensaciones fueron muy buenas en los 45 minutos que jugó en el primer amistoso de pretemporada.

"Tenía un poco de miedo a final de la temporada pasada en el tema de apoyo, pero mejor ahora, he perdido el miedo durante el verano y me encontré muy bien", dijo tras el choque.

Además, se refirió a su futuro del que asegura que "por ahora" pasa por el Málaga CF. «De momento no ha llegado ninguna oferta por mí, doy el 100% en cada entrenamiento y tengo contrato hasta 2021, así que mientras no pase lo contrario aquí voy a estar», explicó.

En cuanto a la afición, el carrilero zurdo se deshizo en halagos ante la movilización de la marea blanquiazul. "Poco tengo que decir, ellos hablan por sí solos. La gente iba a estar, lo sabía, y va a ir más gente aún. La afición va a estar ahí y hay que devolverles el apoyo".

Además, aplaudió el empuje de los jugadores de la cantera. "Necesitamos cosas nuevas, gente fresca y con ganas y han estado bien. Es pronto para valorar. Ha sido una semana dura de entrenamiento, se notan las piernas".

Por último, habló de Muñiz y los cambios en la pretemporada respecto al curso pasado. "Necesitamos que nos exigan y que no protestemos. Este año jugamos en Segunda por lo mal qu elo hicimos en Primera, no hay más. Hay que trabajar duro y no repetir errores".