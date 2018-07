Renato Santos: "Tenía el sueño de jugar en España"

El Málaga CF ha presentado en sociedad a Renato Santos, segundo fichaje del equipo este verano y que ha asegurado que "su sueño era jugar en el Málaga". De pocas palabras pero valorando su intento de expresarse en castellano, el portugués ha afirmado que ha sido fácil elegir al Málaga y que exmalaguistas como Espinho o Edinho le recomendaron decantarse por el equipo blanquiazul.

"Tengo el sueño de jugar en España y el Málaga me ha dado la oportunidad. El Málaga es un grandisimo club, tiene historia, he hablado con colegas míos y me han hablado muy bien de la estructura. Fue fácil concretar por el Málaga. He hablado con Edinho y Espinho, aquí estoy para dar lo mejor de mí", ha dicho.

El flamante fichaje blanquiazul se caracteriza por su polivalencia en todos los puestos de ataque, pero indica que prefiere jugar pegado a la banda derecha. "Me gusta jugar en la derecha, pero he jugado por izquierda y por el medio, voy a jugar donde el entrenador piense que es lo mejor. Voy a intentar dar lo mejor".

Por su parte, tras haber completado su primer entrenamiento con el equipo, Renato ha afirmado haberse sentido muy cómodo tras haber hablado con Juan Ramón López Muñiz, que le ha transmitido su confianza. "La primera toma de contacto ha sido muy buena, el míster me ha dado la confianza, me he sentido bien, ahora solo toca trabajar".

Además, el luso espera poder debutar con la camiseta del Málaga en los próximos amistosos ante Extremadura y Rayo Vallecano. "Estaba entrenando hasta la última semana, me siento bien, si el entrenador así lo desea estoy preparado para los amistosos", ha finalizado.