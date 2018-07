Munir: "Siempre quise vestir la camiseta del Málaga CF"

El Málaga CF ha presentado en la mañana del viernes a su flamante portero, el hispano-marroquí Munir Mohand Mohamedi, que llega libre tras haber finalizado su contrato con el Numancia. Internacional con Marruecos en 30 ocasiones, llega después de haber sido titular en el Mundial de Rusia, donde no pudo pasar de la Fase de Grupos. Munir llega al cuadro blanquiazul con la toda la ilusión y ganas de cumplir las expectativas. "Vengo con ganas e ilusión por trabajar y ayudar, mi objetivo es trabajar y hacerlo con la máxima ilusión", ha dicho en su puesta de largo.

Tras cuatro temporadas en el Numancia, donde su protagonismo fue decreciendo, el guardameta nacido en Melilla quiere volver a pelear por ser importante en un equipo de LaLig 1|2|3. "Ha sido muy fácil venir aquí, le he tenido mucho cariño siempre por la cercanía, siempre quise venir aquí a jugar. Cuando supe del interés no me lo pensé", afirmó.

Y ha analizado lo que le espera al Málaga en Segunda. "Hay muchas veces que equipos como el Málaga, con mucho nombre, se le exige subir a Primera. No hay que obsesionarse. Tenemos qu trabajar mucho, es difícil y hay que trabajar mucho".

Su objetivo es ser titular, aunque sabe que tendrá competencia."Obviamente, todos queremos jugar, voy a dar lo máximo de mi nivel para que así sea", ha confesado.

"Cuando recibí la llamada de Caminero no lo dudé, siempre quise vestir la camiseta del Málaga, mi familia, mi gente siempre quiso que jugara en el Málaga. Es una decisión tomada con el corazón", ha comentado.

En Málaga compartirá vestuario con compañeros de selección como En-Nesyri y Boulahroud, lo que facilitam su integración. "Ayuda que haya compañeros de la selección, también Ben Barek que es un jugador muy importante en Marruecos, es un privilegio compartir escudo con alguien con tanto nombre".

Ya ha completado su primera sesión de trabajo con el Málaga, donde ha cruzado sus primeras palabras con Juan Ramón López Muñiz. "Me ha acogido muy bien, exije trabajo y esfuerzo, es a lo que vengo también".

Por otro lado, Munir no ha querido definirse como guardameta y espera que la gente saque sus propias conclusiones con sus actuaciones. "No me gusta calificarme, lo que aseguro es que voy a dar mucho esfuerzo y desde ahí ya analizaréis mis actuaciones".