Caminero busca gol

Las urgencias en el Málaga CF en cuanto a la planificación comienzan a ser importantes. El equipo aún tiene que reforzar todas sus líneas, además de dejar salir a jugadores con los que no se cuenta, pero es la posición de ataque la que más preocupa a día de hoy en la planta noble de Martiricos. Y es que, Muñiz se ha quedado, por el momento, casi sin efectivos en la delantera a menos de un mes para que comience la Liga 1|2|3. Del primer equipo solo cuenta con En-Nesyri como pieza de ataque, ante la inminente salida de Michael Santos, con el que no cuenta Muñiz tras haber decidido el uruguayo no jugar en el Málaga la temporada que viene.

Tal es la ausencia de gol en el Málaga a estas alturas que el técnico asturiano ha tenido que tirar de la cantera para completar la expedición malaguista a Estepona. Jack Harper, delantero del filial y curiosamente único goleador del equipo en esta pretemporada -marcó el único tanto del triunfo ante el Extremadura- acompaña al internacional marroquí como únicos arietes entre los 24 futbolistas que han viajado al stage.

Además, tampoco está clara la continuidad de En-Nesyri, que tras hacerse notar en el Mundial de Rusia, donde marcó un gol contra España, tiene más de una novia. Su cláusula de rescisión disminuyó a 10 millones tras el descenso a Segunda, pero el Málaga, necesitado de dinero, estaría dispuesto a rebajar esa cantidad.

Así, José Luis Pérez Caminero ya trabaja con el objetivo de incorporar a dos o tres delanteros, conocedor ya de la decisión de Michael Santos de salir. El Málaga poco puede hacer al respecto, ya que el uruguayo tiene en su contrato una cláusula por la cual puede marcharse a un equipo de Primera en calidad de cedido si éste asume la totalidad de su ficha.

En ese sentido, clubes como el Leganés están dispuestos a contratar al charrúa en estas condiciones, aunque el Málaga prefiere poder hacer caja con él a través de una venta. Ya lo intentó tras el interés del Copenhage, que puso encima de la mesa 3,5 millones de euros por sus servicios. Santos declinó la oferta, ya que no le seducía la idea de jugar en el fútbol danés.

Así las cosas, mientras que Michael Santos trata de cerrar su salida, Caminero busca gol en el mercado de fichajes. Debe hilar fino y aunque alguna de las tres previsibles incorporaciones de ataque pueden llegar al final del mercado, urge que el club se refuerce ya con un killer.

Son muchos los nombres que el director deportivo madrileño tiene sobre la mesa, algunos ofrecimientos interesantes y otras intentonas que no han terminado de fraguar, como la de Rubén Castro, que puso rumbo a Las Palmas, o Jorge Molina, al que colocan cerca del recien ascendido a Primera, el Real Valladolid.