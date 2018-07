Oficial: Mikel Villanueva, cedido al Reus

Ya es oficial, Mikel Villanueva jugará cedido en el Reus la próxima temporada. El venezolano, que lleva en la localidad catalana desde el martes, ya se ha entrenado con su nuevo equipo, donde estará a préstamos hasta junio de 2019. En la operación, el Málaga no se ha guardado una cláusula para que el defensa no pueda jugar contra el conjunto blanquiazul.

El zaguero no contaba para Juan Ramón López Muñiz y con su cesión el club reactiva una operación salida que llevaba semanas atascada. Con la del venezolano el Málaga ya ha soltado lastre con Cecchini y Jony, pero son muchos más los jugadores que deben abandonar el conjunto blanquiazul en este mercado veraniego. Keko está próximo al Valladolid y Michael Santos apura sus días en Martiricos.

Mikel, que debutó en Primera División con el Málaga CF de la mano de Juande Ramos, jugó cedido el pasado curso en el Cádiz, donde solo completó 13 partidos y no tuvo continuidad. La intención del club es que el jugador dispute la máxima cantidad de minutos posibles, por lo que no hay "cláusula del miedo" y podrá jugar contra el Málaga para no cortarle la progresión. Por lo tanto, en la jornada 20 Mikel podría jugar con la camiseta del Reus en La Rosaleda, una jornada que podría coincidir con el 6 de enero, día de Reyes.