Dimitrievski: una apuesta de riesgo

Andrés Prieto, en la rampa de salida

El Málaga CF no acaba de descartar la contratación de Stole Dimitrievski, guardameta macedonio del Nástic. En las últimas horas, José Luis Pérez Caminero y el conjunto catalán volvieron a retomar las negociaciones, aunque éstas pueden desvanecerse por la condición de internacional del guardameta.

Así, el Málaga reactivó la opción de contratar de firmar al macedonio, que se enfrió días atrás después de la llegada de Munir Mohand Mohamedi para cubrir el puesto bajo palos. En el club de Martiricos estaban dispuesto a buscar la fórmula de abaratar la operación, ya que el Nástic pedía en un principio por el guardameta internacional de 24 años más de un millón de euros, una cifra a la que no está dispuesto a llegar el Málaga y menos tras el fichaje a coste cero de otro guardameta contrastado como el hispano-marroquí.

Y es que, el Nástic está interesado en incorporar a Ignacio Abeledo, jugador del filial malaguista y que no seguirá a las órdenes de Dely Valdés. El atacante, pieza clave en el ascenso del Malagueño a Segunda B, podría haber entrado como moneda de cambio para abaratar el traspaso, aunque en un principio ambos clubes eran partidarios de no mezclar ambas operaciones.

Y es que, el club considera que el fichaje de Dimitrievski es una buena operación de cara al futuro. Con tan solo 24 años y después de ser uno de los mejores porteros el pasado curso con el Nástic, su progresión no tiene límites y en Martiricos piensan que podrían hacer caja en el futuro con un posible traspaso.

Pero lo que se piensa en los despachos no es lo mismo que sobre el césped y Muñiz no es partidario de tener dos guardametas internacionales para su proyecto malaguista en Segunda División, todo un lujo y a la vez un problema cuando haya partidos de selecciones, ya que el Málaga podría perder a sus dos arqueros una vez que en Segunda la competición no para por fechas FIFA. Así las cosas, parece que a día de hoy pesa más este condicionante una vez que los dirigentes malaguistas han valorado todas las opciones. Muñiz y su equipo de trabajo consideran que no compensa tener a dos guardametas de talla internacional para que haya la máxima competencia bajo palos. Aunque todo puede cambiar. El club, en todo caso, tal y como anunció Caminero, sigue a la caza y captura de un arquero.

Así, cuando se concrete la llegada de otro guardameta, la situación de Andrés Prieto se complica. Muñiz, tras pedir expresamente a Caminero la contratación de otro portero tras firmar a Munir, dejó claro que no cuenta con el guardameta alicantino, suplente de Roberto la pasada temporada. La intención del Málaga es la de buscarle una salida este verano, ya que con Munir, el portero que fichen, además de los canteranos, consideran el puesto más que cubierto.

Pendientes de las salidas



El Málaga tiene prácticamente cerradas las salidas de Keko y Rolón, pero al cierre de esta edición no se habían oficializado. La cesión de Keko al Valladolid está hecha a falta del «ok» definitivo del jeque, mientras que la cesión del argentino al Genoa está avanzada. El jugador está en Italia para firmar su contrato, en el que se guarda una opción de compra de 4 millones.