El gol ya es una preocupación

El equipo, tras cuatro amistosos de pretemporada, solo ha marcado un tanto, ante el Extremadura, obra del canterano Harper - La solidez defensiva, lo mejor que ha mostrado el equipo en estos primeros partidos de preparación

El nuevo Málaga CF de Juan Ramón López Muñiz no tiene gol. Al menos, por ahora. La pretemporada avanza y el equipo malaguista muestra buenas maneras, en general, pero manifiesta una importante carencia en la delantera de cara al gol, que empieza ya a ser una preocupación para el técnico asturiano.

Lo cierto es que tampoco debe sorprender esta carencia toda vez que el Málaga lleva varias semanas metido de lleno en el mercado y faltan por llegar dos o tres refuerzos para la vanguardia malaguista. Lo que pasa es que a tres semanas para que arranque la temporada liguera -el sábado 18 de agosto, en el campo del CD Lugo-, haber marcado solo un gol en 360 minutos de pretemporada es una noticia muy preocupante, sobre todo porque es más de lo mismo respecto al curso pasado, en el que la falta de gol toda la temporada fue una de las principales causas del descenso a la LaLiga 1|2|3.

El hecho de que el único goleador de esta fase de preparación sea Harper, jugador del Atlético Malagueño, que en principio no tendrá muchas oportunidades en el primer equipo, no hace nada más que alimentar la intranquilidad en el cuerpo técnico y entre los aficionados.

El Málaga CF lleva desde el lunes pasado en Estepona de stage de pretemporada. Muñiz desplazó a 24 jugadores, pero solo dos de ellos son delanteros: el citado Harper y el internacional marroquí Youssef En-Nesyri. Muy poca dinamita, por ahora, para el ataque costasoleño.

Caminero busca «gol» en el mercado. Y los últimos resultados obligan a afinar para que esa búsqueda acabe con éxito. De hecho, el propio Muñiz ha pedido al director deportivo un «esfuerzo» del club en esta operación, que se considera vital para que el equipo sea lo más competitivo posible esta próxima temporada en la categoría de plata del fútbol español.

Es evidente que no es ni fácil ni barato encontrar lo que necesita el Málaga CF. El «gol» hay que pagarlo y habrá que tirar de chequera para poder traer a ese ariete que le asegure a Muñiz unos cuantos goles esta próxima temporada en la Segunda División.

Según ha podido saber La Opinión de Málaga, hay delanteros que se han tanteado estas últimas fechas, pero con los que por unas cosas u otras no se ha llegado a ningún acuerdo. Uno de ellos es Jorge Molina, un nombre recurrente los últimos veranos en el entorno del club de Martiricos. Molina sería del agrado del técnico asturiano del Málaga, pero su caché se escapa de lo que el Málaga CF le puede pagar. Las últimas noticias hablan de que podría fichar por la UD Las Palmas, un equipo que a priori será rival directo del Málaga CF para tratar de regresar a la Liga Santander.

Otro jugador que ha sido ofrecido es Joselu Moreno. En este caso ha sido el cuerpo técnico el que ha preferido aguardar otra operación y no apostar por el delantero del Granada, que está en la agenda de Sporting y Oviedo, entre otros equipos.

El caso es que Caminero peina estos días el mercado en busca de dos o tres delanteros, aunque el que preocupa especialmente es el que llegue como «presunto» titular, una operación en la que parece que está prohibido fallar.

En la capital de la Costa del Sol sigue, todavía, aunque es cien por cien seguro que no va a jugar en el equipo albiceleste esta próxima temporada, Michael Santos. El delantero uruguayo saldrá en las próximas horas cedido o traspasado (sería el deseo del club de Martiricos) a un club de Primera División. Esta operación aliviará una importante carga económica, pero es poco positiva en el plano estrictamente deportivo. Y es que Santos podría ser una magnífica opción de ariete goleador, como demostró en el Sporting el pasado curso, pero tiene una cláusula en su contrato que le permite, en caso de descenso del Málaga CF a Segunda (como desgraciadamente así ha sido), seguir su carrera deportiva cedido en un equipo de Primera División que se haga cargo de su ficha. El jugador no quiere jugar en el Málaga CF y más tarde o más temprano ejecutará ese apartado de su relación contractual con la entidad de Martiricos.

Tampoco está nada claro el futuro de En-Nesyri, que sí está en Estepona realizando la pretemporada, que está participando con sus compañeros en los amistosos, pero que podría abandonar el club ya que tiene mercado después de su participación en el reciente Mundial de Rusia. Muñiz, además, no lo considera un jugador imprescindible para su proyecto de esta próxima temporada, por lo que no se puede descartar que el marroquí no empiece la temporada de blanquiazul.

La pretemporada avanza. El Málaga CF lleva tres partidos sin encajar ningún gol, solo lleva en contra los 3 del estreno ante el Nottingham Forest. El problema es arriba. Ahí no hay dinamita.