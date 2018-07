Iturra asegura su continuidad en el Málaga CF

Manuel Iturra, uno de los pilares del vestuario blanquiazul, seguirá en el Málaga CF esta temporada. Así lo ha desvelado el propio jugador chileno tras el empate ante el Almería (1-1) tras una conversación con Caminero y Muñiz en el que le aseguraron que cuentan con él para el intento de ascenso a Primera. "Obviamente que yo me quedo, tengo contrato en vigor con el club. Tuve una conversación con el entrenador y con Caminero y la verdad es que cuentan conmigo, así que estoy feliz de quedarme aquí en el club y aportar mi granito de arena para dar lo mejor".

Sobre las opciones que tiene para ser uno de los capitanes esta temporada, Iturra indicó que no es una decisión suya. "No es una decisión mía. El entrenador, los compañeros o el club decidirán, pero no hace falta portar un brazalete para poder apoyar a los compañeros, para arropar en lo que necesiten los más jóvenes o sumar desde el sitio que me toque sumar".

Además, valoró el stage de pretemporada que ya toca a su fin. "Sufro bastante en pretemporada, pero hemos visto cosas positivas, el equipo compite, tiene intensidad. Podíamos haber conseguido más victorias, pero tiempo al tiempo, estamos trabajando en buena línea. Tratamos de jugar los partidos como un entrenamiento más, que nos sirva para mejorar. El calor afecta bastante, ha sido duro. Ahora toca recargar pilas y estar con la familia".

Aunque el chileno sabe que falta mucho trabajo por hacer. "Tenemos que llegar lo mejor posible en todos los aspectos al inicio de Liga, estos partidos sirven para conocer a los compañeros, tenemos que seguir mejorando partido a partido. El Almería es un rival que nos vamos a medir en varias ocasiones. Son rivales físicos, fuertes, lo que nos vamos a encontrar en la categoría, que es muy dura y competitiva. Hemos sido superiores, nos han marcado de penalti, que no sé si ha sido".

Por último, sobre el mercado de fichajes, el centrocampista sabe que aún quedan muchas operaciones por hacer. "Es la tónica de todos los equipos, se producen altas y bajasm, lo importante es qu elos que nos quedemos asimilemos lo que quiere el míster, queda poco para el inicio y va aser muy difícil y muy largo".