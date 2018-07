Una plantilla para la ilusión

La partida de cartas en el Málaga Femenino no ha hecho más que empezar. Aunque se hayan producido infinidad de gestiones en la sección del club durante el mes de julio, con el objetivo puesto en la máxima categoría del fútbol español, el equipo que dirigirá de nuevo Antonio Contreras todavía no ha arrancado siquiera la pretemporada. 11 son las caras nuevas de las que los aficionados blanquiazules podrán disfrutar durante la temporada 2018/19. La prioridad desde las oficinas del club de Martiricos ha sido no tocar los pilares constructores del éxito el pasado año, pero la realidad es que la plantilla necesitaba de refuerzos de primer nivel para competir ante la élite. La brasileña Mayara Bordín, procedente del Zaragoza, ha sido la última en subirse al barco albiceleste y completar una lista muy internacional. Con su llegada, la plantilla está completamente cerrada, y Contreras decidió que los descartes finales fueran Noelia, Sheyla, Mary, Karina y Kerlly.

Para empezar, a las guardametas Chelsea y Alba Hoyas, se ha unido Stefany Castaño, directa desde Colombia y que viene de ganar la última Copa América de Chile 2018. En la zaga también nos encontrarnos con algunas caras nuevas, y es que el Málaga se ha hecho con las centrales Míriam y Marta Cazalla, además de incorporar en el lateral derecho a la ex del Atlético de Madrid, Leticia Méndez, y la japonesa, Chiba Minori. La medular del flamante conjunto ascendido no ha sufrido demasiados cambios, pero se fortalecido con los fichajes de Dominika Conc, desde el RCD Espanyol; la mexicana Natalia Gómez y la mencionada Mayara Bordín. Mientras que los goles llegarán de la mano de la capitana y máxima goleadora del equipo, Adriana Martín, y la malagueña, María Ruiz, quienes este año contarán también con la ayuda de la máxima goleadora de la Segunda División, Celia Ruano, y las delanteras Armisa y Patricia Mascaró.

Todas ellas están ya a punto de ponerse a las órdenes del míster, aproximadamente entre los próximos 1 y 2 de agosto aunque aún no han confirmado nada desde el club. El Málaga Femenino disputará sus partidos en casa en el Campo de la Federación, debido a las exigencias de la Liga Iberdrola, y su debut ya está fijado para el sábado 1 de septiembre ante el vigente campeón de Liga, el Atlético de Madrid. Desde que comenzó el verano, el club malagueño ha sido de los equipos más activos, y la apuesta es mantener la categoría el máximo tiempo posible.