Renato Santos: "Vamos a conseguir los objetivos del club"

Renato Santos, uno de los tres fichajes del Málaga CF hasta la fecha, se mostró muy optimista ayer en declaraciones difundidas por el club, donde aseguró que el equipo va a conseguir los objetivos fijados para la temporada, que pasan por lograr el ascenso a Primera División.

«La afición tiene que creer en nosotros, vamos a trabajar para hacerlo lo mejor posible y acredito que vamos a conseguir los objetivos del club», dijo el luso tras la sesión preparatoria de ayer.

Por su parte, agregó que la adaptación al equipo está siendo sencilla gracias a los compañeros y al staff. «Es una experiencia nueva, pero está siendo fácil con la ayuda de mis compañeros, del entrenador y del todo el staff. Estamos trabajando para empezar de la mejor manera la liga. La concentración es lo mejor para conocer a los compañeros, es normal en el fútbol y para mí es muy bueno».

Por ello, el jugador asegura haberse visto muy bien en los minutos que ha tenido en los amistosos. «Me he sentido bien dentro de las condiciones normales de pretemporada, estamos trabajando para estar en el 100%. En este momento no estamos, pero vamos a estarlo. El míster me pide trabajar para el equipo, táctica y físicamente, y cuando tengo el balón que esté tranquilo y con confianza».

Por último, Renato está encantado con el club y la ciudad tras su llegada. «Me ha gustado la ciudad, es muy buena. El club también, las condiciones, toda la estructura es muy buena para mí y creo que voy a estar muy bien en el futuro».