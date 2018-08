El Málaga CF presentará el viernes su tercera camiseta

El Málaga CF, según ha podido saber La Opinión de Málaga, tiene previsto lanzar el diseño de su tercera equipación este viernes, 3 de agosto. Será a través de sus perfiles oficiales en las redes sociales y en su página web, el mismo "modus operandi" que empleó la semana pasada para anunciar la segunda equipación y que ya está a la venta en las tiendas oficiales del club y a través de la tienda online.

Así, aunque no ha trascendido cómo será esa tercera equipación, ya que el Málaga guarda con sumo recelo los detalles, quien la ha visto asegura que no dejará indiferente a nadie. Además, una vez que sea presentada este viernes se pondrá a la venta, primero on line y después en las tiendas físicas del club.

Por contra, para conocer la primera equipación del Málaga CF para la temporada 2018/19 aún habrá que esperar. Un problema con la distribución ha retrasado la remesa de elásticas blanquiazules, que en todo caso se esperan antes de que empiece LaLiga.