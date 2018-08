Pau Torres: "La oferta del Málaga CF era irrechazable"

El Málaga CF ha presentado en sociedad la última de sus incorporaciones, la del defensa Pau Torres, que llega hasta junio de 2019 procedente del Villarreal. El joven talento de la cantera amarilla ha asegurado que la "oferta malaguista era irrechazable". "La del Málaga era una oferta irrechazable, vamos a pelear por cosas bonitas, vamos a luchar para ganar cada partido que disputemos".

Además, se ha referido al recibimiento que ha tenido en el equipo. "Me han recibido muy bien, intentando adaptarme lo más rápido posible, he jugado los primeros minutos en el amistoso contra el filial, muy feliz, estoy intentando adaptarme al grupo cuanto antes".

Pau, que lucirá el "5", ha reconocido que jugadores del Villarreal como Samu Castillejo, Pablo Fornals o Calleja, que fue su entrenador, le han recomendado venir al Málaga."He podido hablar con ellos y todos coincidían en que era un gran club para crecer, una buena afición que exige al jugador y una buena ciudad para vivir".

Además, tiene buenas referencias de Muñiz, con el que ha mantenido una breve charla a su llegada. "Calleja me habló muy bien de Muñiz, que nos iba a exigir, que iba a disfrutar y aprender mucho este año aquí. He tenido una conversación un poco corta, me preguntó por la pretemporada y poco a poco íremos hablando de conceptos sobre el campo, iremos hablando para poder empezar al máximo".

Sobre sus objetivos individuales, Pau fue sincero. "Quiero disputar el mayor número de minutos este año, creo que me va a venir bien y ayudar al equipo en todo lo que pueda".

El central no cree que vaya a tener problemas en su adaptación al equipo y a la categoría. "He participado en varios partidos del Villarreal y vengo entrenando todo el año con el primer equipo, voy a coger rápido el ritmo y la adaptación va a ser buena".

Y viene preparado para entrar en el equipo cuanto antes. "Llevo haciendo toda la pretemproada con el Villarreal, a tope, he jugado varios partidos y me he visto muy suelto en el partido contra el filial".

Además, ha comentado un tuit suyo que se ha hecho viral tras la eliminación del Málaga CF contra el Borussia Dortmund en la Champions League. "Estaba en casa con mi familia, lo comenté ayer con mi hermano. Era un equipo español, el Málaga mereció pasar esa elimiantoria e injustamente quedó fuera".

Por último, se ha referido al fichaje de N'Diaye, que ya está en Málaga para firmar su nuevo contrato. "He hablado con él, será un gran refuerzo, ojalá pueda entrenar lo antes posible",