Blanco: "De chico me gustaba mucho el Málaga, Saviola era mi preferido"

El Málaga CF ha presentado este mediodía a su séptimo fichaje del verano, el ariete argentino Gustavo Blanco, que llega en calidad de cedido procedente del Shakhtar Donetsk ucraniano. El delantero viene con la ilusión de sentirse futbolista en el conjunto blanquiazul tras una difícil temporada en el fútbol ucraniano y ha pedido que se le conozca futbolísticamente como 'Blanco Leschuk'. "Estoy muy contento, me gusta que me llamen Blanco Leschuk, que son los apellidos de mis padres, vengo a trabajar aquí y a lograr los objetivos", ha dicho en su puesta de largo.

Además, ha explicado una de las razones por elegir Málaga, pese a tener más ofertas. "De chico me gustaba mucho el Málaga, lo vi mucho, Saviola era mi favorito, también Demichelis, con el que compartí agente. Es un gran club y también lo elegí por mi familia".

Y ha proseguido. "El español es un fútbol de los mejores del mundo, se ve partido a partido; tenemos que estar unidos y lograr todas las fechas los tres puntos".

Blanco, que lucirá el "9", siente la presión de hacer goles. "Es una presión como delantero, muchos delanteros necesitan marcar para superarse así mismos, partido tras partido hay que trabajar y competir al máximo".

Y ha comentado cómo está siendo sus primeros días en el vestuario malaguista. "Estoy muy agradecido con los compañeros, me han ayudado a la adaptación , vengo a trabajar y a escuchar al cuerpo técnico".

Precisamente, con Muñiz ya ha tenido una primera toma de contacto, pero espera mantener una conversación futbolística con él. "Con el míster ya he tenido una pequeña charla, pero futbolísticamente aún no hemos hablado, me preguntó por mi situación en Ucrania".

Tras varias temporadas en equipos y ligas diferentes, el argentino espera triunfar en el Málaga y aprovechar la oportunidad. "Siempre a donde voy son oportunidades, hay que aprovecharla. Deseo que todo salga bien para mi carrera y mi futuro".

Y se ha definido como delantero. "Soy un delantero alto, voy bien arriba, soy rematador pero más que nada soy muy trabajador, eso se verá en el campo".

Por último, el "9" del Málaga dice estar listo para jugar desde ya si Muñiz lo considera oportuno. "Me siento bien para empezar a jugar. Me falta la adaptación con mis nuevos compañeros, pero físicamente estoy bien".

Caminero



Por su parte, José Luis Pérez Caminero, director deportivo blanquiazul, ha analizado lo que Blanco puede aportar al equipo. "Nos va a aportar salida de pelota, es un rematador nato, tiene corpulencia y también nos va a ayudar atrás. Tiene olfato y nos va a ayudar con sus goles a ganar partidos".

Por último, Caminero no quiso aclarar si la cesión del argentino guarda o no opción de compra. "Viene cedido y en función de su trabajo veremos en qué termina".