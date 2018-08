El mercado inglés no afectó al Málaga

En las oficinas del Málaga siguieron ayer por la tarde de manera muy atenta el cierre del mercado en Inglaterra, la primera de las grandes Ligas que echa el telón al plazo de fichajes. Finalmente no hubo novedades que afectaran al cuadro blanquiazul, aunque en los últimos días varios equipos ingleses habían llamado a la puerta de varios jugadores malaguistas.

Así, el Málaga estaba pendiente del interés del Cardiff City por N´Diaye, que se entrometió hasta última hora en su cesión y de otras posibles operaciones que finalmente se quedaron en nada. En ese sentido, futbolistas como En-Nesyri, Juanpi o Rosales, estos dos últimos en la rampa de salida, tenían cierto cartel en el fútbol inglés.

El que más preguntó por En-Nesyri fue el Fulham londinense, que finalmente se decantó por el argentino Vietto y no presentó oferta por el marroquí. Por su parte, en cuanto a Rosales, el venezolano está apartado del primer equipo por orden de Muñiz y se entrena con los descartes Tighadouini y Luis Muñoz a falta de esclarecer su futuro, que ya es evidente que no estará en la Premier pese a los rumores.

Algo similar le sucede a Juanpi, que pese a que no está apartado del equipo, no cuenta para el técnico y el Málaga confía en que salga del equipo. No será a Inglaterra, pero espera poder encontrarle acomodo en otra Liga cuyo mercado cierre más adelante.