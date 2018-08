N´diaye: "He firmado porque el proyecto del Málaga me encanta"

El Málaga CF ha presentado este mediodía a Alfred N'Diaye, su octavo fichaje del verano y al que el club le otorga galones de estrella. En el museo Thyssen y en una calle Larios ya engalanada de Feria, el centrocampista franco-senegalés ha tenido su puesta de largo como buque insignia del proyecto blanquiazul en busca del ascenso. Llega en calidad de cedido por una temporada y el Málaga se guarda una opción de compra.

N'Diaye, ilusionado con su fichaje, ha explicado las razones por las cuales se ha decantado por el conjunto blanquiazul. "He hablado con Caminero muchas veces, me ha explicado el proyecto y me encanta. Por eso he dicho que sí al Málaga. Hace dos o tres semanas empezamos a hablar, sé que es en Segunda, pero el proyecto es muy bueno", dijo en rueda de prensa.



Su cesión es por una temporada, aunque el Málaga se ha guardado una opción de compra por el franco-senegalés, que quiere seguir de blanquiazul en el futuro. "Llego cedido por un año y daré todo lo posible, quiero quedarme aquí en el futuro. Pero primero hay que hacer un buen año y luego se verá", ha reconocido.

En el club y entre la afición ya lo consideran como el fichaje estrella de esta temporada, aunque N'Diaye se ha mostrado muy humilde. "Soy un jugador como otro cualquiera, estoy aquí para ayudar. Conozco mis cualidades pero vengo con humildad, no soy la estrella del equipo, eso no. Vengo sin presión, el club tiene mucha confianza en mí y la gente también, tengo mucha experiencia y sé que voy a dar todo para hacer la mejor temporada posible y estar a tope".

El centrocampista tiene experiencia en Segunda División, ya que las dos veces que ha militado en la categoría de plata (España e Inglaterra) ha conseguido el ascenso con Betis y Wolverhampton. En todo caso, avisa de lo compleja que es la categoría. "He hecho dos años en Segunda y dos años he subido, pero ahora es una temporada diferente, el objetivo es hacer lo mejor posible y ver si en enero o febrero podemos mirar para arriba, la Segunda es complicada, hay que ir etapa por etapa".

Ya lleva varios días en Málaga, este viernes se ha entrenado con sus compañeros por primera vez y asegura que está muy en forma y para debutar ya si Muñiz lo considera oportuno. "He hablado con el míster, me ha dado la bienvenida. Estoy muy en forma, he jugado el Mundial hace un mes, he estado dos semanas con el Villarreal y he jugado varios partidos, estoy listo para jugar desde mañana mismo".

Y se ha referido a las opciones que tuvo en el pasado de jugar en el Málaga. "Hemos hablado varias veces en el pasado, pero por cosas del fútbol no se ha podido hacer, por fin se ha podido hacer, el Málaga es un club grande, estoy muy contento".

Además, ha explicado que su familia ha tenido mucha importancia en su decisión final. "Málaga es muy famosa, todo el mundo la conoce, la calidad de vida aquí es diferente, es bueno para cualquier persona vivir aquí. Tenía varias ofertas de otro país, pero he vivido en a Andalucía dos años y medio (Sevilla) con mi familia y lo pasamos muy bien, hemos tomado la decisison juntos, estamos muy contentos".