Pacheco: "Contando las horas para que me dejen disfrutar de lo que más me apasiona"

Dani Pacheco, delantero malagueño y que está cerca de convertirse en el noveno fichaje del Málaga CF este verano, ha dejado pistas sobre su futuro a través de las redes sociales mediante un mensaje claro y conciso. "Contando las horas para que me dejen disfrutar de lo que más me apasiona", ha publicado el de Pizarra, que tiene un acuerdo con la entidad de Martiricos para reforzar el ataque de Muñiz.

Y es que, el atacante malagueño no lo está pasando bien en el Getafe, donde no cuenta para Bordalás y por lo que ha buscado una solución a su futuro. Pacheco jugará en el Málaga y ya ha comenzado la cuenta atrás para volver a sentirse importante, después de una temporada muy complicada en el cuadro azulón, ya que no entra en sus planes.

Así, a comienzos de la semana que viene el Málaga y Pacheco sellarán su vinculación, después de que el pizarreño rescinda su contrato con el Getafe. El delantero se convertirá junto a N'Diaye en el referente del equipo, no solo por su calidad, sino también por su experiencia en la categoría de plata, donde atesora tres ascensos con Betis, Alavés y Getafe.