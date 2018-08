En-Nesyri, a un paso del Leganés,y Rosales, en la órbita del Getafe

Cenk Gonen rescindirá su contrato

El Málaga CF no solo está activo a la hora de incorporar jugadores. El malagueño Dani Pacheco será el siguiente, pero Caminero no quiere descuidar la operación salida y a menos de una semana de que comience LaLiga 1|2|3 y tres de que se cierre el mercado, el club mantiene operaciones abiertas en ambos sentidos.

Y es que, el director deportivo ya tiene atado a Pacheco, que llegará en los primeros días de la semana que viene, pero también tiene muy avanzada la venta de En-Nesyri al Leganés y, según apuntó ayer Marca, el Getafe ha preguntado por Roberto Rosales, descartado y apartado por Muñiz.

En cuanto al internacional marroquí, las posturas están muy cercanas. Ambos clubes vienen negociando desde hace semanas y el acuerdo es inminente. Caminero estuvo el viernes en Madrid, donde aceleró el asunto y ahora solo está por ver si en la operación el Málaga incluye la cesión del joven delantero Koné, que genera algunas dudas. Sea como fuere, las horas de En-Nesyri en el Málaga parecen contadas.

Por su parte, Roberto Rosales, descartado y apartado por Muñiz por su actitud durante la pretemporada, está en la órbita del Getafe para reforzar su carril derecho, donde solo cuenta con el uruguayo Damián Suárez. El venezolano no seguirá en el Málaga y la opción del Getafe sería de su agrado ya que su intención es la de seguir jugando en Primera División.

Además, entre las opciones del club azulón para reforzar la banda diestra está otro jugador vinculado al Málaga, Jesús Gámez, que sigue entrenando en solitario a la espera de que el Málaga libere un puesto en el lateral diestro, donde no cuenta con el mencionado Rosales, Cifu y Miguel Torres, que puede actuar en esa demarcación.

En todo caso, la posible marcha de Rosales al Getafe no tiene nada que ver con el fichaje de Pacheco y serían operaciones completamente diferentes.

Por otro lado, en cuanto a los descartes, el turco Cenk Gonen está cerca de abandonar el Málaga mediante la rescisión de su contrato, ya que no cuenta para Muñiz y el club no encuentra equipo para él. Ya no pudo «colocarlo» en el mercado el Málaga en diciembre y ahora su futuro puede pasar por la segunda categoría turca tras desvincularse del Málaga.