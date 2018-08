"Quiero ser una jugadora importante en los planteamientos del míster"

Completamente adaptada a la Costa del Sol, Mayara Bordin es una de las grandes esperanzas del entrenador Antonio Contreras para esta nueva campaña. Se trata de una de las nuevas incorporaciones del conjunto albiceleste para la campaña 2018/19, pocos meses después de obrar el primer ascenso a la élite del fútbol femenino español desde que el equipo descendiera en el año 2012. Bordin es una apuesta personal del staff técnico, que se apoya en la experiencia de la brasileña en Primera División, puesto que militó en las filas del Zaragoza el pasado año. Además, la centrocampista también puede presumir de haber estado en el fútbol sueco, aunque se formase en su país natal.

Mayara, nuevo equipo, cada vez más intensidad en los entrenamientos, y una cantidad de retos ilusionantes los que tiene el Málaga por delante. ¿Cómo ve este inicio de pretemporada?

Bastante bien. Es cierto que está haciendo mucho calor, unido a que Antonio es muy exigente. Pero esto es muy bueno, porque al final está elevando el nivel de todas nosotras. Estoy muy contenta de estar aquí y con muchas ganas de ayudar al equipo en todo lo que pueda. Lista para comenzar una etapa emocionante en mi carrera, sin duda.

11 nuevos fichajes y el hecho de afrontar una liga superior tras el ascenso, ¿cómo ve al equipo después de esta primera semana de entrenamiento?

Al final, se han quedado más jugadoras en el equipo de las que hemos venido. Las que mejor trabajen son las que van a estar en el terreno de juego cada fin de semana. Antonio conoce muy bien a las chicas que están aquí, entonces quien entrene más duro será quien se gane el puesto. Nosotras vamos a estar juntas, sin importar quien sea la que juegue.

Estuvo el año pasado disputando la Primera División con el Zaragoza. Esta es su segunda etapa, por tanto, en el fútbol español, ¿cuál es su opinión sobre el nivel del fútbol femenino en España?

Es un nivel realmente bueno. Tenemos dos o tres equipos que están a un nivel mayor, pero todos los demás conjuntos están muy equilibrados por lo que puede variar mucho la clasificación. En otras ligas creo que hay una mayor desventaja, así que es estupendo que esta liga vaya creciendo como lo está haciendo año tras año.

Además de formarse en Brasil, usted también ha estado jugando en el fútbol sueco. ¿Qué diferencias puede observar entre los distintos países?

En Suecia, el juego es más físico, muy rápido. Allí en Brasil destaca la cantidad de talento individual, pero hay menos nociones tácticas. En España, sin embargo, pienso que hay una mezcla, porque no es tan físico, aunque a nivel técnico y táctico sí que estamos un escalón por delante, así que puedo asegurar que en este país se juega a uno de los mejores niveles de todo Europa.

Después del ascenso, ¿qué objetivos os marcáis en lo grupal? ¿Y a nivel individual?

Cuando llegas a un equipo que es nuevo y acaba de subir, lo que queremos realmente es darlo todo para llegar lo más lejos posible. Claro que siempre queremos estar entre las primeras y ganar. Eso no es posible siempre, pero por supuesto que es posible luchar cada partido y dar lo mejor de cada una. En lo personal, quiero ayudar al equipo y ser una persona importante en el planteamiento de Antonio. A partir de ahí no me importa en qué posición del campo tenga que estar o si juego o no juego. El míster es un gran entrenador, le gusta como juego y esto segura de que voy a hacer un buen trabajo.