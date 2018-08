OFICIAL: Luis Muñoz, cedido al Córdoba CF

El Málaga CF ha anunciado este martes la cesión de Luis Muñoz al Córdoba por una temporada. Así, el club reactiva la operación salida y consigue darle acomodo a un jugador con el que no contaba Juan Ramón López Muñiz. El defensa canterano, que ya jugó cedido el curso pasado en el CD Lugo, seguirá acumulando minutos en Segunda División, ahora en un Córdoba necesitado de efectivos y en plena crisis institucional y financiera.

El central, que también puede actuar en el lateral, se pondrá a las órdenes de José Ramón Sandoval y podrá debutar en la primera jornada ante el Numancia. La operación no incluye opción de compra y está por ver si hay cláusula del miedo, por la que el jugador malagueño no podría medirse al Málaga cuando se enfrente con el Córdoba. Por ejemplo, el Málaga no introdujo esa opción en la reciente cesión de Mikel Villanueva al Reus.

Luis Muñoz, que ha tenido una pretemporada complicada al tener que entrenarse con los descartes por orden del técnico asturiano, disputó 12 partidos la temporada pasada con el Lugo en Segunda y a sus 21 años quiere seguir acumulando horas de vuelo.