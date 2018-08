Rompecabezas abierto: Pacheco, En-Nesyri, Gámez, Rosales, Mesa...

El Getafe y Pacheco no arreglaron ayer la rescisión del ariete de Pizarra, que está atado para las próximas tres temporadas, pero todavía no puede ser anunciado por parte de la entidad de Martiricos

José Luis Pérez Caminero, director deportivo del Málaga CF, dijo la semana pasada que hasta el 31 del presente mes de agosto, fecha en la que acabará el mercado estival, habrá opciones de realizar cualquier tipo de operación en el club, tanto en lo que se refiere a incorporaciones como a salidas de jugadores. Y tiene toda la pinta de que así será porque casi a mediado el mes, y con la Liga asomando ya por el horizonte, hay muchas negociaciones abiertas sin visos de finiquitarse de manera inmediata y que acabarán de componer el rompecabezas del Málaga 2018/2019 de Juan Ramón López Muñiz.

Lo que es evidente es que el próximo sábado en el estreno liguero en el campo del CD Lugo ni estarán todos los que son ni tampoco serán todos los que estén. Es decir, que llegarán más fichajes con la temporada oficial liguera ya en marcha y también es muy probable que algún jugador vestido de corto en el Anxo Carro lucense quizás unos días después cambie de aires.

La llegada de Dani Pacheco, por ejemplo, prevista para ayer de manera oficial, no pudo ser confirmada por el Málaga CF. Como se ha explicado estos últimos días, el club de Martiricos tiene un acuerdo cerrado por el jugador para las tres próximas temporadas, que serán cuatro en caso de ascenso a Primera División. Sin embargo, hay que esperar que su club hasta ahora, el Getafe, llegue a un acuerdo con el de Pizarra para la rescisión de su contrato. Durante el fin de semana no hubo entente cordiale y ayer, tampoco. Pacheco jugará en el Málaga CF, pero de momento está fuera del equipo y cada día con menos opciones de llegar al estreno de Lugo.

Otras operaciones de llegada en marcha son las de Maikel Mesa o Koné, que el club tiene más o menos avanzadas, pero que tampoco están finiquitadas por parte de la dirección deportiva. Lo mismo ocurre con Jesús Gámez, que se entrena en solitario a la espera de tener un hueco en el plantel de Muñiz. Parece casi segura su presencia en la plantilla para esta inminente temporada, pero quizás haya que esperar al mes de septiembre para ver a Gámez, otra vez, vestido con la casaca malaguista.

El lateral de Fuengirola llegará solo cuando el club le encuentre acomodo a Roberto Rosales, con el que Muñiz no cuenta. Su dorsal (o el de Cifu, que no convence a Muñiz) será para el lateral malagueño ex del Newcastle y del Atlético de Madrid. Lo que pasa es que está por ver cuándo. Seguro que será antes del primero de septiembre, pero es complicado aventurar una fecha más o menos definitiva.

Sí parece más avanzada la salida del delantero internacional marroquí Youssef En-Nesyri camino del Leganés. Las posiciones del jugador y de ambos clubes invitan a pensar en un acuerdo más pronto que tarde. Una operación, por cierto, que traerá en el camino contrario, de Getafe a la costa del Sol a Koné, en calidad de cedido y con opción de compra de un millón de euros.

También se sigue trabajando en busca de un portero que venga a competir con Munir. Lo de Tyton (Deportivo) está en punto muerto toda vez que Muñiz no lo ve claro. Se buscan otras alternativas sin descartar nada, ni siquiera que sea Andrés Prieto al final el que ocupe el puesto de «segundo» guardameta, tras una pretemporada en la que ha mostrado muy buenas maneras y muchas ganas. En definitiva, muchas piezas que encajar todavía en un rompecabezas que llegará por definir al estreno de Lugo y que tiene hasta el próximo 31 de agosto margen para terminar de definirse.