Muñiz da la plantilla por cerrada

Juan Ramón López Muñiz da por cerrada la plantilla 2018/19. El míster no quiere más fichajes, al menos, él no va a pedir más incorporaciones, tras nueve incorporaciones que ya se han realizado, y a la espera de que Koné pase el control médico para reforzar la delantera malaguista, mientras que en En-Nesyri se marchará al Leganés traspasado.

Muñiz dijo este jueves al mediodía que no va "a pedir nada más". "Hay que adaptarse a todo: el equipo tiene 24 jugadores, entre porteros y gente del filial. El entrenador no tiene que pedir. Pedir es vicio. El entrenador tiene una asignatura en el curso de entrenadores que es pedir. Y ahora tengo los suficientes jugadores como para pedir más", comentó el entrenador malaguista.



Eso sí, Muñiz no descartó alguna incorporación de última hora. "Si el club ve una oportunidad, el club lo sabrá medir y valorar". Y continuó con su discurso de austeridad, propio "de un club de Segunda". "El entrenador pide, siempre pide. No conozco a nadie que pida más que a un entrenador. Cuando le traen un jugador, quiere otro mejor. Ni mis hijas piden tanto como los entrenadores. Tenemos a dos jugadores por puesto. Yo no voy a pedir más", finalizó el míster en la previa del Lugo-Málaga que abrirá este sábado la Segunda División para el equipo blanquiazul.