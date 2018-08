Muñiz: "El equipo está preparado para competir"

La temporada 2018/19 ya está aquí. El arranque del curso es oficial. Y Juan Ramón López Muñiz habló este jueves al mediodía de todo lo que ha sido la pretemporada y de lo que está por venir, que será mucho. Se avecinan 42 jornadas en las que el Málaga CF tendrá el único objetivo de volver a Primera División. La misma meta que la de otra docena de equipos, algunos históricos, como recordó el propio entrenador asturiano.

El trabajo ya está hecho y ahora viene la competición, una etapa para la que el Málaga CF ya está preparado. "Lo fundamental en este periodo en el que pasas muchas horas juntos es que vamos todos en la línea de conseguir un buen equipo, ya no sólo en el campo, en el trabajo que se hace y no se ve. Para mí es uno de los objetivos de la pretemporada: 30 días en los que convivimos, cada uno con nuestras cosas, y de ahí sacar un equipo competitivo. Cuanto mejor en lo personal, mejor. Es un objetivo que se ha conseguido, que seamos un equipo dentro y fuera. Y mucho trabajo técnico y táctico, y físico. El equipo ha seguido una línea muy buena. Todo el mundo tiene claro cómo vamos a jugar y qué nos vamos a encontrar. Todo el mundo está preparado para competir. El objetivo es llegar preparos para competir el partido. El equipo está preparado para competir el primer partido".

El entrenador tiene ya en mente a su once para Lugo, aunque no lo definirá hasta que acabe el entrenamiento de este viernes."Tienes la idea del 11. Tengo mi idea, pero hasta que no acabe los entrenos de la semana no lo sabré. A día de hoy, todos los jugadores podrían jugar, están preparados para competir. Cualquiera que ponga dará un buen resultado y un buen rendimiento. Cuando vea mañana el entreno, podré modificarlo. Lo más importante es no tener un 11, sino a 24 jugadores. Todo el mundo trabajó muy bien en pretemporada. Los chavales han trabajado bien. Cuando yo hago una alineación o convocatoria no veo si son del filial, españoles, tienen 20 años o 30. Pongo a los que estén preparados. Los que estén preparados jugarán", señaló el asturiano.

El equipo tendrá muchas novedades. Es, en realidad, un equipo nuevo. "El equipo ha trabajado muy bien. La gente que se ha integrado lo ha hecho rápido y los que estaban los han acogido bien. Hemos sabido entender que había que hacer un buen equipo. Prefiero un equipo a una individualidad. Un equipo consigue objetivos, una individualidad hace una jugada bonita, no más. El que viene, lo hace para ayudar a conseguir objetivos. Al que vienen lo acogen como si llevara muchas temporadas", explicó.

Los cambios en la plantilla siguen abiertos, aunque el míster dijo este jueves que él ya no va a pedir más fichajes. Sin embargo, hay varios jugadores que no están cómodos en esta nueva situación. A ellos, les abre las puertas de salida. "Desde el primer día me quedó claro: va a jugar y competir el que quiera estar aquí, el que asuma que estamos en un comento difícil. Y el que quiera sumar se ha quedado para aportar un granito de arena que forme una montaña que consiga objetivos. El que quiera eso, se queda y estará. No voy a convencer al que no quiera estar. Tendrá que ir a otro despacho y negociar su salida. En el vestuario quiero a gente partícipe, que sepa los objetivos del equipo, que el equipo va por delante de lo personal. Esa es la primera norma. Tenemos el respaldo de 25.000 aficionados", prosiguió Muñiz.

Sobre el Lugo, el primer rival de la Liga del Málaga CF, el míster del Málaga dijo que tiene experiencia en la categoría y una filosofía definida: "Mantiene una filosofía en los últimos años. Quiere tener el balón y tiene a jugadores con experiencia en la categoría, que saben bien la dificultad que tiene la categoría. El Lugo en las primeras jornadas del año pasado fue el equipo revelación. Ellos juegan en casa y darán un buen nivel seguro"



Y volvió a darle una vuelta de tuerca al once del próximo sábado. "Ellos no saben quién va a salir a jugar. No quiero que el jugador se entere por la prensa de lo que yo tengo que comentarles antes. Tengo que hacer la convocatoria y todo el mundo ha hecho un esfuerzo. Cualquiera puede jugar. Los que no salgan saben que su momento va a llegar. Son 42 semanas. Necesitamos a 24 ó 25 jugadores. Todos tenemos que estar preparados para el momento oportuno. Estoy menos tranquilo porque voy a dejar a 7 u 8 tíos fuera que están preparados para competir, y eso no me gusta. Pero el equipo va a necesitar a todos. Tenemos que entender que no hay titulares o suplentes, cada uno tendrá su momento, y cuando llegue ha de estar preparado, sean 10 minutos o seis partidos seguidos. El entrenador ha de gestionar eso y debe ser así", explicó.

Y sobre los capitanes, dijo: "El año pasado fue una situación difícil. Fue un descenso traumático, un año duro, difícil, con muchos movimientos. Había que liberar ese peso y compartirlo. Es un desgaste, que la gente no ve ni nota. Pero tiene un desgaste y lleva una situación más amplia que la que lleva otro compañero. Decidimos liberar esa situación. La comparten con otros compañeros, y la gente se gana el respeto con el trabajo. Y a día de hoy, todo el mundo está trabajando bien y todo el mundo entrena bien, y todos tienen el máximo de los respetos. Lo del brazalete es anecdótico, no hay que darle más importancia. Cuando haya un problema, hay que estar preparados para seguir sumando. Todo eso hay que gestionarlo. Que los problemas se solucionen dentro. Eso nos evitará problemas".