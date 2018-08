Muñiz: "El escudo es lo primero"

El Málaga CF presentó este jueves su nueva primera equipación. Lo hizo a través de las redes sociales, y más tarde, expuso la indumentaria en la sala de prensa, cuando Juan Ramón López Muñiz habló públicamente para analizar la pretemporada. Durante su discurso, Muñiz realizó en la recta final un alegato malaguista, pidiendo a sus jugadores defender el escudo "a muerte", porque "el escudo es lo primero". Con un polo de entrenamiento, Muñiz se tocó el escupo para decir: "El Málaga me atrae, en momentos fáciles y difíciles. El escudo hay que defenderlo a muerte. Hay gente que se crió desde pequeño aquí. Esto va por encima de todo. El escudo está por delante de todo. De mi opinión, de lo que yo piense. Cuando tomo una decisión, el escudo va por delante. El escudo hay que defenderlo a muerte. Es lo primero", explicó el entrenador.

A Muñiz se le había cuestionado antes por la nueva política de austeridad del equipo, ya que el club da esquinazo a los lujos del chárter para realizar viajes acordes con la categoría. Y Muñiz defendió esta política de actuación de la entidad. "Somos un equipo de Segunda y nos ponemos a ese nivel. Lo del chárter no es real. Hay que buscar viabilidad en el club. Hemos perdido la categoría y todo el mundo ha de adaptarse. Todo el mundo ha perdido algo. Y una de las cosas que se pierde espresupuesto. Lo más importante es la viabilidad. Lo primero es eso. Y supone reducir gastos. La primera plantilla es el ejemplo para los demás. Todo el mundo tiene que reducir. Conoceremos el autobús de arriba a bajo, en Segunda se conoce el avión cuando vas en la carretera y lo ves por arriba, volando por encima tuya. Y en la jornada 13 lo ves y parece una nave espacial. A día de hoy, de momento autobús", explicó.



Muñiz mandó un mensaje muy claro: "Tenemos que estar preparados. Si a día de hoy no sabemos que hay que sufrir, competir y esforzarnos es como si hubiéramos dado un paso atrás de 40 días. El escudo no gana, el currículum no gana, la trayectoria tampoco. Lo que puede hacer que ganemos o no es ir a Lugo a competir. Si pensamos que no va a ser igualado, estamos equivocados. Va a ser un partido igualado. La pretemporada nos ha enseñado a competir con rivales de la categoría. Tenemos que tener paciencia, en los partidos y en las semanas y durante toda la temporada. El sábado tenemos al Lugo y luego tendremos otro. Ganemos o perdamos no sirve. Ni por ganar tres partido seguido puedes saca pecho o por perder 3 tres vas abajo. Es un largo recorrido, con un rival absolutamente igual que tú, y hay que trabaja igual que tú".

Por último, se le cuestionó por Mula, que lleva trabajando unos días al margen del equipo, esperando una hipotética salida. Muñiz, sin embargo, dijo que él sí quiere al canterano. Mula es un buen profesional, ha trabajado como todos. Cop jugadores como Mula cuento siempre, desde que llegó se ha puesto a trabajar, se ha puesto el mono de trabajo".