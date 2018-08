Comienza la reconquista

Muñiz se lleva a tierras gallegas a 20 jugadores, entre ellos tres canteranos: Abqar, Hicham y Jack Harper - Dani Pacheco, con apenas dos lesiones de entrenamiento con el grupo, se queda fuera de la convocatoria

Se acabaron las pruebas. Hoy, en el Anxo Carro de Lugo (19:30 horas), se cambian las balas de fogueo por las de verdad. Las pruebas con armas de aire comprimido dejan paso a artillería real. Porque esta tarde ya están en juego los primeros tres puntos de las 42 jornadas que hay por delante para lograr la reconquista. Un ansiado ascenso a Primera que debe comenzar a cimentarse desde el primer envite.

Porque el Málaga llega a Lugo como uno de los grandes favoritos al ascenso. Pero lo hace completamente adaptado a la categoría. Alejado ya de los lujos que da la Primera y tras un viaje de 10 horas para llegar a tierras gallegas entre el tren y el autobús. Es lo que hay y bien hace Muñiz en querer que sus hombres asimilen cuanto antes esa condición.

En todo caso, a nadie se le escapa que el Málaga, por presupuesto, plantilla y condición de recién descendido, parte como uno de los candidatos a subir a Primera División. Al menos está en todas las quinielas y en todas las casas de apuestas muy arriba. Ahora toca refrendar ese supuesto favoritismo en campos como el Anxo Carro, donde nadie te regala nada y el escudo no marca goles.

Y es que, si nos fijamos también en las plantillas, la cosa también anda descompensada. Pero esto es Segunda División y los nombres de las camisetas tampoco ganan partidos. Porque para el Málaga esta temporada habrá muchos «Anxo Carros», donde solo vale correr, pelear y arrimar el hombro para sacar los puntos.

Muñiz, que no quiso dar pistas sobre su primer once liguero, se lleva a 20 hombres a tierras gallegas. El asturiano, que habló en la previa de la importancia que iba a tener la cantera en el primer equipo, no iba de farol en esta cuestión. Y es que, a Lugo se lleva a tres canteranos que han tenido mucha presencia en la pretemporada: Abqar, Hicham y Jack Harper.

Por contra, en tierra se quedó Dani Pacheco, fichaje más ilusionante y «mediático» entre las muchos que ha realizado este verano el Málaga. Muñiz considera que, con tan solo un par de entrenamientos con el grupo, el atacante de Pizarra aún no está listo para competir y deberá esperar al menos al debut del equipo en casa contra el Alcorcón. Tampoco han viajado, por decisión técnica, Haksabanovic e Iturra, además de los descartes Rosales y Juanpi. Por lesión, Miguel Torres tampoco viajó.

Por su parte, el Lugo se presenta en esta Liga 1|2|3 con el malagueño Jona como referente en ataque, que vivirá un partido muy especial. El equipo gallego, que la temporada pasada llegó a liderar la clasificación en Segunda, afronta con nueva dirección deportiva y nuevo inquilino en el banquillo -Javi López- un curso que se presenta complicado por la entidad de los rivales, todos con pasado en Primera menos cuatro, entre ellos, el propio Lugo.