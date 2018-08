Antonio Contreras: "El apoyo de la afición será clave para el equipo esta temporada"

Un equipo con el que consiguió el ascenso a la Primera División esta pasada campaña y con el que comienza ahora una andadura complicada, pero muy ilusionante para el deporte femenino malagueño. Pese a que la temporada pasada no fue para la sección masculina del club de las más esperanzadoras, el conjunto dirigido por Contreras ha sabido conseguir un gran hito para la ciudad

Pensativo, mirando al césped, con aparente tranquilidad, pero tan ambicioso o más que el primer día. Antonio Contreras es uno de los máximo responsables del mayor logro en el fútbol malagueño femenino desde que el conjunto malagueño bajase en 2012: el ascenso del Málaga CF a la categoría de oro, a la Liga Iberdrola.

Siempre humilde en sus intervenciones, el pacense tiene un currículum envidiable habiendo entrenado a equipos importantes de Primera División como Atlético de Madrid, Levante o Puebla, pero sus objetivos estaban claros desde que llegó al club de Martiricos: volver al mismo sitio que el equipo ocupó hasta el año 2012, un histórico de la Liga que desea volver y asentarse en la elite con los mejores.

Desde el primer momento, Contreras se puso al mando de las operaciones de cara a la campaña que comenzará en menos de un mes, y la estrategia ha acabado con 11 caras nuevas en el vestuario malagueño. Un equipo confeccionado para competir en Primera División, con incorporaciones de primer nivel. El plan del técnico continúa y a falta de muy poco para que el balón empiece a rodar, el Málaga CF Femenino ya se entrena con todos sus efectivos para abrir la competición ante el campeón del año pasado, el Atlético de Madrid.

Antonio, usted ha estado detrás de los fichajes de las 11 caras nuevas con las que el equipo cuenta para esta campaña 2018/19. ¿Cómo ha sido la planificación desde la perspectiva del staff técnico?

Complicada. Hace unos días me preguntaban que si había sido más fácil fichar en Segunda o ahora en Primera. No olvidemos que somos un equipo recién ascendido y parece, además, que es sencillo vender que somos el Málaga, pero no todo es solo dinero. Es necesario vender un proyecto, una gran ciudad, y que las jugadoras vienen a un club profesional. Entonces, aunque haya sido complicado, al mismo tiempo estamos muy contentos e ilusionados.

Tras un ascenso histórico para el fútbol femenino malagueño después de bajar a la segunda categoría en el 2012, ¿cuáles son los objetivos que se marcan para este año?

El objetivo claro es evidentemente mantenernos en la categoría. Lo que no entraría en los planes sería luchar por no descender, sin duda. Pero si hablamos de marcarnos un objetivo claro a día de hoy, no sabría qué decirte, porque al fin y al cabo tenemos que esperar a ver cómo se desenvuelven las chicas. Lo que si es verdad es que los cuatro primeros enfrentamientos son duros y si somos capaces de hacer un buen papel será más fácil establecer algunas pautas. Mi percepción es que va a haber dos ligas, por lo que las diferencias mínimas de puntos pueden acabar decidiendo que estés luchando por arriba o por abajo.

Si nos centramos en el fútbol femenino español, ¿cuáles son las principales diferencias que puede destacar entre la Segunda División y la categoría de oro?

El cambio tiene que ver en la actitud profesional de las jugadoras, sobre todo. El año pasado hablaba con entrenadores a los que les faltaban muchas jugadoras en los entrenamientos e, incluso, tenían problemas a la hora de hacer algunas convocatorias. Nosotros hemos tenido la suerte de no vivir esas situaciones, ya que desde el primer momento nos metimos en la cabeza que teníamos que ser profesionales, y lo conseguimos. Nosotros estamos en Primera División y ellas están un paso más cerca de lo que quieren: ser profesionales.

En cuanto a la afición, el año pasado la gente de Málaga se volcó con el equipo, contando con una afición fiel a la plantilla durante toda la temporada. ¿Qué espera de la ciudad este nuevo curso?

Espero lo que me he encontrado este año, algo que me ha sorprendido para bien, y no soy de las personas a las que le gusta quedar bien con alguien. Nuestra afición es una pasada, han apoyado a las chicas en todo momento y yo creo que el fútbol femenino ha sido capaz de enganchar también a la afición. Ojalá podamos seguir enganchando aficionados aún más, ya que el año pasado por resultados quizás era más sencillo, pero este año necesitaremos un poco más. Ese apoyo será clave, estoy seguro, y no me cabe la menor duda de que vamos a contar con ello.

Contreras, durante una de las sesiones de entrenamientos de pretemporada. | ÁLEX ZEA

Este año las condiciones exigidas por la categoría han generado que tengan que mudarse al césped de la Federación Malagueña de Fútbol, ¿qué opinión le merece este cambio?

Vosotros conocéis mejor los campos que nosotros. Pienso que en calidad mejoramos, sin compararlo con nuestra antigua casa en Cártama, sino porque no hay muchos otros sitios mejores en Málaga realmente. Esperamos poder usar La Rosaleda en algún momento, también.

Ya ha comentado que su conjunto se va a encontrar una Primera División con dos ligas. ¿Cuáles son los rivales que Antonio Contreras puede etiquetar como directos en este punto de la temporada?

Si te digo rivales directos ya te estoy marcando un objetivo. Ojalá esos contrincantes sean el Valencia, el Betis, el Tenerife o el Granadilla Sur, pero eso ya lo iremos viendo a medida que transcurra la campaña.

Hábleme de su relación actual con la directora del equipo femenino e hija de Al-Thani, Sehikka Hamian.

Mi relación es estupenda, en la parte personal y en la profesional. Pero bueno, no solo la mía sino la de todos los que conformamos el equipo. Hamian es una persona cercana al Málaga y a las jugadoras, en particular, por lo que el trabajo que está realizando en nuestra sección femenina ha sido intachable hasta ahora.

El deporte femenino sigue subiendo como la espuma y ha experimentado un auténtico boom. ¿Cómo ve la situación en España? ¿Se siente partícipe de este éxito?

Después de 13 ó 14 años trabajando con el mundo del fútbol femenino me siento parte activa, de alguna manera. No solo yo, sino todos los clubes que trabajan por la mejora día a día de las jugadoras. Jorge Vilda, seleccionador español, lo resumía fácil quitándose méritos y diciendo que al final el éxito de los combinados nacionales venía precedido de un gran trabajo en el ámbito de la profesionalización de las jugadores en muchos clubes. Estoy de acuerdo y comparto su opinión plenamente.

