El Málaga CF Futsal inicia su camino en busca de la élite

Este conjunto cuenta con el aval directo del dueño del club, el jeque Al Thani, quien ha decidido que comience su historia desde abajo para ascender deportivamente, sin comprar la plaza de manera directa.

El Málaga CF sigue creciendo a un ritmo vertiginoso. Además del meritorio ascenso a Primera División que consiguió culminar el conjunto femenino del club, la sección de fútbol sala ha incluido en su estructura a un equipo senior por primera vez en su corta historia. «Después de dos años de proyecto, que empezamos con un equipo benjamín, este pasado año dimos un paso adelante con un alevín y otra juvenil, por lo que esta temporada es la de la consolidación definitiva», comenta ilusionado el encargado de dirigir a la nueva plantilla, Ettore Stechinni, ex jugador internacional de fútbol sala, con un amplio conocimiento de la disciplina, además de ser uno de los artífices del impulso que está viviendo esta sección dentro del club de Martiricos.

El jeque Al Thani ha tenido mucho que ver en esta decisión final y, tras mucho trabajo, se ha formado una plantilla que competirá en la 2ª Andaluza, una liga que destaca por el alto nivel de sus participantes. «Cuando Al Thani dio luz verde al equipo es cuando supe 100% que íbamos a tener un senior, y aunque tuvimos la opción de comprar la plaza en una competición superior, el presidente decidió que el conjunto no se saltase los pasos antes de llegar a categorías superiores», explica Stechinni, para quien también es un reto comenzar desde abajo con el objetivo de llegar a la élite, pero sin ansiedad. «Es cierto que nuestra aspiración final es llegar al máximo nivel y vamos a seguir esa línea sin prisa pero sin pausa», puntualiza el técnico.

Por el momento, la escuadra malaguista tiene un bloque conformado por jugadores con experiencia en ligas superiores y, sobre todo, comprometidos con el malaguismo como su propio entrenador afirma: «Hice una lista de 25 jugadores, me puso en contacto con ellos y, a excepción de unos pocos, los demás me dieron el «ok» directamente, porque les gusta el proyecto, son malaguistas de siempre y lo sienten de verdad». Pese a disputar un campeonato de menor nivel, a priori, en realidad es más complicada de lo que parece, para lo que se han buscado rivales de calidad para los partidos de preparación. «Vamos a jugar contra rivales de exigencia durante esta precampaña, además de que a mí no me gusta jugar contra equipos de la misma liga antes de que comience la competición oficial», argumenta Stechinni. El equipo ya comenzó a rodar el 1 de agosto, y ese mismo sábado jugó su primer amistoso. A partir del día 25 tiene programados cinco encuentros más, sin incluir la presentación ante la afición, el 11 de septiembre, en un partido en el que se medirán al Courbevoie Futsal de París.

Uno de aspectos que llama la atención es la proyección internacional inmediata que ha tenido la puesta en marcha de este sénior de fútbol sala. «Fuera de la fronteras la creación del equipo ha sido un auténtico boom. El Manchester futsal, por ejemplo, se ha llegado a poner en contacto con nosotros, e incluso equipos italianos y franceses», explica Ettore, al que se le denotan las ganas desbordantes de darle continuidad a este proyecto de futuro.

Para que esta idea diera a luz, la sección tuvo que ampliar su organización interna con el objetivo de dar un salto de calidad, tal y como dice el entrenador blanquiazul: «El siguiente paso a la confirmación del equipo fue la creación de una junta directiva muy preparada, malaguista, vinculada al mundo del deporte, y que tuviera la capacidad de poner orden».

Si bien esta campaña gran parte del esfuerzo estará destinado al primer equipo de fútbol sala del Málaga CF, la sección no ha dejado en ningún momento de velar por su activo más importante, la cantera. «Siempre vamos a construir desde abajo, por eso es que hemos llegado a un acuerdo con la Escuela Municipal del Rincón de la Victoria para que funcione como nuestra cantera», sostiene Ettore.

No es el único acuerdo que han alcanzado con el municipio rinconero, puesto que este año el equipo senior jugará en el Rincón, y la entrada al pabellón será gratuita para los abonados del club albiceleste, mientras que los demás podrán disfrutar de cada choque por unos dos euros aproximadamente.