El Málaga CF se reúne con los descartes para agilizar su salida

El Málaga CF y Juan Ramón López Muñiz siguen pendientes del mercado, sobre todo de las salidas de los jugadores descartados por el técnico asturiano -la del portero alemán Cenk Gonen es la más cercana-, para saber con cuántos jugadores puede contar de cara al partido de mañana por la noche, a partir de las 22 horas, ante el Alcorcón, el primero de la temporada en la Liga 123 en La Rosaleda.

El límite salarial «ahoga» al club de Martiricos, que cuenta con cuatro fichajes realizados este verano: Haksabanovic, Boulahroud, Pacheco y Koné (presentado ayer mismo), que todavía no han sido inscritos por un desfase de algo más de 2.5 millones de euros sobre el tope salarial marcado por LaLiga.

Ayer no hubo ninguna novedad positiva. El director deportivo José Luis Pérez Caminero se reunió con Roberto Rosales, Juanpi Añor y Adnane Thigadouni para tratar de acelerar sus salidas, pero de momento no hay ofertas. En realidad sí presentó días atrás una a «Thiga» de un equipo europeo cuyo nombre no ha podido confirmar este medio, pero el jugador neerlandés de ascendencia marroquí rechazó la propuesta llegada al club de Martiricos, para desesperación de Caminero y de la entidad blanquiazul, muy necesitada de liquidez.

Rosales y Añor son dos de los jugadores con mayor salario en la plantilla, por lo que encontrar una solución a su situación sería vital para el Málaga CF en este esprint final del mercado veraniego. De momento, el club cuenta con 26 fichas de jugadores profesionales y la necesidad de vender es evidente.

Como explicó este diario en su página web el pasado martes, el problema del tope salarial fue el que provocó el «no fichaje» anteayer de Álvaro Jiménez, que llegó a Málaga el lunes, pasó reconocimiento médico e incluso vio entrenar al equipo, pero al no poder ser inscrito por el club malaguista decidió aceptar la otra oferta que tenía sobre su mesa y viajó de Málaga a Gijón para fichar por el Sporting.

LaLiga se ha puesto muy dura con este asunto del tope salarial, que afecta al Málaga CF y a varios equipos más de la segunda categoría del fútbol español. Hasta la pasada temporada, los clubes podían presentar un presupuesto de ingresos con el que «jugar» para el límite salarial. Ahora, la patronal sólo responde ante hechos consumados, como traspasos cerrados o acuerdos publicitarios firmados, por poner dos ejemplos.

Mula se quiere ir

Otro problema que se le presenta a Muñiz es el interés de Álex Mula por cambiar de aires, al no tener asegurados minutos de juego en el equipo malaguista. El canterano cuenta para el técnico asturiano, que lo convocó para el primer partido liguero del pasado fin de semana en el campo del Lugo, pero el catalán quiere jugar sí o sí y cree que en otro club -el Dépor está interesado- puede tener más opciones que en Málaga. Se le ha intentado convencer para que luche cada entrenamiento por tener hueco en el equipo, pero Mula prefiere irse otra vez cedido a un equipo de LaLiga 123.

Caminero trabaja a marchas forzadas. A pesar de que Muñiz ha dicho públicamente estar contento con su plantilla, lo cierto es que se ha buscado con más o menos intensidad un portero, un lateral derecho y un extremo en estas últimas semanas. El problema es que no hay huecos en el plantel y tampoco liquidez. Hasta el 31 de agosto todavía hay margen de maniobra para solucionar todo o al menos parte del problema.