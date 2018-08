Muñiz: "Me parece una medida justa el límite salarial"

Juan Ramón López Muñiz ha pasado revista en sala de prensa y ha comentado todos los frentes que tiene el club abierto estos días, con especial atención a la problemática con el límite salarial. El técnico es consciente de la problemática y asegura que el club trabaja para resolverlo.

"Dentro no hay ninguna incertidumbre. Todos los jugadores del equipo están entrenando al máximo porque tienen que estar preparados. Desde el club están haciendo todo lo posible por solucionar la situación. Yo veo perfectamente todo lo que sucede, pero no lo entiendo. Pero lo veo perfecto. No ocurre lo que pasaba hace años. Ahora LaLiga tiene el control. Antes se premiaba al que más se endeudaba. Ahora no. Ahora es justo. Hay un límite y unas normas. Y eso bueno. Todos los años había denuncias en AFE. Y ahora ya no. Eso es bueno para el funcionamiento del fútbol y de los clubes, Los profesionales tienen que estar contentos con eso. Pero otras personas tendrán que echar números. Lo veo bien, perfecto y justo que haya límite salarial", dijo.

El técnico también habló sobre el compromiso de los jugadores. "La frase no es mía, pero el que no quiera estar no va a estar. No quiero a nadie que no vaya a poner el grano de arena que los demás quieren conseguir. Cada uno trabaja por una responsabilidad ante una masa social y un club. El que quiera sumar y a aportar puede hacerlo siempre. El club siempre está ahí, nadie va a estar por encima del club. Hablo de todos. Cuando se den cuenta de la situación, y no marchan, y se quieren quedar no voy a tener ningún problema en que se sumen. No tengo ningún problema con ninguno. Pero si quieren marchar, no hay ningún problema. No vamos a tener a gente que no vaya en la misma dirección que los demás, eso no va a ocurrir.

Muñiz también habló sobre la situación de jugadores que están en la rampa de salida. "Ellos no tienen ninguna culpa de nada. Tienen un contrato firmado y eso lo tiene que respetar el club. Hay que negociar. Pero una de las dos partes tiene que ceder. No culpo a un jugador que tiene un contrato firmado. Cada uno tiene sus motivos y el club tiene claro que hay que respetar los contratos que tiene firmados. El club tiene esa obligación. Intentar recuperarlos, sacarles el máximo rendimiento posible. E intentar que todos vayamos en el mismo camino".

El asturiano también habló sobre la situación en el mercado. "Cuanto antes se cierre, antes todo el mundo tiene claro su futuro. Sobre todo por las novedades de última hora, que los equipos buscan soluciones y seguimos pidiendo los entrenadores. Mientras pase eso, genera incertidumbre. Sobre todo en la cabeza de ese jugador. El jugador tiene que tener la cabeza en su sitio. Tiene que ser consciente de que es del Málaga y que quiere jugar aquí. Hasta enero no habrá más problemas. Eso puede generar inestabilidad. Quedan pocos días e intentaremos que todo el que esté, tendrá opciones de jugar.

En insistió en el compromiso. "Cuando llegue el 31 de agosto mas o menos se aclaraá toda las situaciones de la plantilla. Por límete salarial se le tenía que buscar situaciones. Todo jugador que el 31 esté en el club inscrito y que quiera sumar, contaremos con él. No vale decirlo, hay que demostrarlo. Con trabajo, profesionalidad, aportando. Aportando en el campo en el vestuario. Ahí es cuando demuestras que quieres estar. Como cualquier otro".

El entrenador blanquiazul también habló del fichaje fallido de Álvaro. "La plantilla tiene jugadores de muy buen nivel en esa posición. Era un jugador que Si venía lo haría para aportar, pero siendo uno más de la plantilla. Y aportando su granito de arena. La posición está bien cubierta, tenemos cinco, seis, siete jugadores en esa posición, porque a Hicham lo considero uno más de la plantilla. En un buen momento. Era una situación que se dio y no se pudo cerrar. pero no me fui molesto o disgustado. Si se hubiera quedado hubiera tenido problemas para jugar de titular porque esa situación está bien cubierta".

E incluso habló de Jesús Gámez, uno de los nombres que sigue a la espera. Aunque no arrojó luz al respecto. "Dentro nunca se ha comentado nada sobre ese tema. Conmigo no se ha hablado de este tema".

También habló del primer partido en La Rosaleda. "Hace unas semanas comentamos que el club necesita el apoyo de todos, sin ninguna excepción. Que el equipo se sienta arropado, y nosotros tenemos que responder a esa situación. Sabemos que hay una lista de abonados importante, gente que siempre está con el club en los buenos y los malos momentos. Se lo tenemos que agradecer y se tiene que ver en el campo. El aficionado tiene que ver que el esfuerzo es máximo en todos los partidos, para que ellos se sientan orgullosos de su equipo. Si el trabajo lo acompañamos con puntos, es lo ideal. Y fe ciega como el otro día hasta el último minuto y esfuerzo máximo".

Y de su regreso a Martiricos. "De aquí nunca marchas, llegas después de siete años pero no eres nuevo en el club. Te das cuenta que el funcionamiento es similar y no me siento uno nuevo en La Rosaleda. Mañana me sentiré como uno más que empujará para que su equipo gane, como una parte más del club que intenta conseguir los objetivos. Entre todos tenemos que conseguir los objetivos, el de mañana es intentar conseguir los tres puntos. Tenemos que convivir con esa responsabilidad de aquí al final y saber responder a ella".

Por último, analizó al Alcorcón, equipo al que dirigió años atrás. "Es un equipo con experiencia, veteranía, jugadores que conocen perfectamente la categoría, sus objetivos y tienen las ideas muy claras. Es un rival peligroso, que para superarlo hay que hacer las cosas muy bien. E igualarle esa ilusión y esas ganas, y tener paciencia durante los noventa minutos. Hemos visto en la primera jornada lo que va a ser la categoría. Eso es lo que nos vamos a encontrar siempre, y mañana va a ser un día difícil y para superarles tendremos que hacer las cosas muy bien, e igualarles en esfuerzo e ilusión".