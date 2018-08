La primera de muchas

Blanco abrió la lata en una Rosaleda entregada gracias a Ontiveros, que fue clave y acabó expulsado.

Éste es el nuevo Málaga, un equipo que no desfallece, que saca sus partidos por empuje y por fe, y que promete dar mucha guerra en esta Liga 123. Éste es el ADN de Muñiz, de un equipo fajador y que no le pierde nunca la cara al partido. Y esta es la primera victoria de muchas que vendrán este año en Martiricos. Unas con menos suspense que ayer, aunque puede que otras con mucho más, si cabe. De cualquier modo, este Málaga CF ya no es ese equipo triste y alicaído que salía a perder. Ahora, aunque sea en Segunda, se siente fuerte, cree en sus posibilidades y exprime sus virtudes en busca de puntos, que a fin de cuentas son los que respaldan el buen trabajo. Y el rédito no puede ser mejor tras dos jornadas y dos victorias.

El resumen de anoche no es el de un partido plácido ni tampoco el de una victoria fácil. El choque llevaba impreso el sello de la categoría. Y es que ha bastado disputar dos partidos en Segunda para saber cómo se las gastan. El Alcorcón es el mejor ejemplo de un conjunto que no da concesiones, que sabe a lo que juega y que le va a complicar la vida a cualquiera. Posiblemente no te ganará, salvo accidente, pero si pretendes ganarle vas a tener que sudar de lo lindo.

Pero este Málaga parece concienciado para esa ardua tarea que tiene encima. Y anoche maduró el encuentro hasta que tuvo su oportunidad, su gol y su victoria. Dos de dos, y sumando. Nadie va a bajar al malaguismo ahora mismo de lo más alto ni lo va a convencer de que no es un serio aspirante al ascenso.

Porque ayer la afición respondió. La cifra oficial habla de casi 20.000 aficionados en la grada. Pero parecía una de las bonitas noches de antaño, cuando todo el mundo iba a una y el único objetivo era ganar al rival. Posiblemente eso motivó a los blanquiazules a salir a por todas, porque lo hicieron como si se tratase del mismísimo partido del ascenso a la Liga Santander. Y claro está, todos querían marcar el gol que pasase a la historia.

Por eso salió el Málaga enrabietado de vestuarios, como si durante todo el verano hubiese estado visualizado ese momento. Y fruto de ello arrinconó al equipo alfarero, que sólo podía achicar agua. La lástima es que este Málaga, de momento, parece no tener gol para tanto caudal ofensivo que puede generar. Muñiz decidió repetir once salvo el cambio de Juankar por Ontiveros. Y la lección parecía clara: derribar la meta del Alcorcón a base de empuje.

Pero el paso de los minutos comenzó a seguir su curso y el Málaga, a no llevar demasiado peligro. El equipo madrileño comenzó a soltarse y entonces sí, arrancó un partido más propio de Segunda, con igualdad en todas las líneas y con poco fútbol que reseñar. Hubo que esperar hasta el minuto 42 para ver el primer disparo a puerta malaguista, obra de Adrián a media volea. Recio, justo antes de marchar a vestuarios, probó fortuna en una falta desde la frontal.

A la vuelta del descanso, las ideas parecían más claras. El Málaga volvía a tomar la iniciativa y salvo algunos despistes en la zaga, el partido parecía controlado. Era cuestión de encontrar el camino y la rendija para abrir la lata.

Muñiz, entonces, comenzó a mover su banquillo. Que aunque aún esté a la espera de efectivos por el límite salarial, tiene herramientas para un roto y un descosido. Metió entonces a Hicham y a Blanco, que volverían a dar otro aire al equipo. El joven marroquí es un diamante en bruto y sólo queda esperar que en los próximos días no haya novedades con su futuro, porque en dos ratos ha llamado ya la atención de más de uno.



Blanco avisó en el 64´ con una volea centrada. Luego Harper (77´) a tiro cruzado. Pero la entrada de Ontiveros dio el toque que faltaba. El malagueño en 15 minutos hizo de todo. Y no siempre bueno.

Al poco de entrar, agarró una pelota dentro del área, caracoleó, se fue hasta línea de fondo y puso el balón en la testa de Blanco, que remató casi de primeras. Gol, delirio y La Rosaleda en ebullición. Nadie, en ese momento, pensaba que el Málaga estaba en la Liga 123, sólo que volvía a ganar, como antaño, como otras tantas veces.

Ontiveros también tuvo tiempo de ser expulsado por un falta fea. Pero el partido ya murió. No hubo más. Aunque sumar seis puntos de seis posible no es poco, es mucho. Sigamos.