El centrocampista senegalés del Málaga CF, Alfred N´Diaye, fue ayer elegido como el mejor jugador del partido contra el Alcorcón, según apuntó el club en una encuesta en redes sociales. El mediocentro se mostró muy contento con la afición. «Lo he pasado muy bien con esta gran afición, nos ha apoyado mucho y me ha gustado mucho este primer partido en La Rosaleda. Es mejor como local, la gente nos apoya mucho y eso es un plus para nosotros», apuntó.