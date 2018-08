Kuki Zalazar se desvincula del Málaga CF y firma por el Valladolid

Era un secreto a voces, pero el ya exmalaguista Kuki Zalazar firmó ayer su nuevo vínculo con el Real Valladolid para las dos próximas temporadas con opción a una tercera. El internacional español aunque también con pasaporte uruguayo se desvinculó del club blanquiazul días atrás y ha encontrado acomodo en el equipo pucelano.

El Málaga, que en su política de recortes en la cantera decidió no mantener a un jugador con una elevada ficha para su categoría, tenía claro que no contaba con sus servicios desde hace semanas. De ahí que no haya tenido protagonismo en el equipo de Dely Valdés tras su regreso del Cartagena.

Ahora Kuki, una de las jóvenes promesas del fútbol español, probará fortuna en el Valladolid. «Feliz de anunciar mi fichaje por el @realvalladolid !! Toca trabajar para hacer una gran temporada y devolver la confianza depositada en mi !! #Pucela», dijo el jugador.