"El Málaga es el club perfecto para mí"

Munir viene de una familia de porteros, conoce la categoría y además tiene experiencia internacional. Sin embargo, asegura que esa condición le ha granjeado más de un problema, aunque para regatearlo quiere ascender con el Málaga CF cuanto antes

A Munir Mohand Mohamedi El Kajoui (Melilla, España, 10 de mayo de 1989) le sienta la portería del Málaga CF como un guante. El guardameta internacional con Marruecos ya soñó varias veces, desde la grada de La Rosaleda, ser protagonista con el escudo blanquiazul. Y su deseo se ha hecho realidad. Ahora, tras varios en la categoría y tras su destacado paso por el Mundial, recala en Martiricos con galones y con ilusión.

¿Cómo se ha adaptado en estos primeros meses a Málaga?

La verdad es que muy contento y feliz por cómo están yendo las cosas a nivel profesional y personal. Me estoy adaptando muy bien al club y a la ciudad. Muy satisfecho.

¿Era lo que esperaba, el club y la ciudad?

Bueno, ya conocía la ciudad bastante. Tengo amigos y familia aquí. Y bueno el club, la verdad es que me ha sorprendido para bien, por su profesionalidad en todos los ámbitos. Creo que he conectado muy bien con el club, parece que llevo mucho más tiempo aquí de lo que llevo. En ese sentido he conectado muy bien, he entendido muy bien lo que el club pide y lo que es el Málaga. En ese sentido perfecto.

Ojeando un poco su historia, su padre era portero en categorías inferiores y su hermano, en fútbol sala. ¿Era inevitable ser portero en su familia?

Sí, me ha venido en la sangre y desde pequeño lo he mamado. Y mucha culpa de lo que soy ahora es gracias a ello.

Ya había jugado en La Rosaleda, pero como visitante. ¿Qué le pareció su debut del pasado viernes?

Yo, por mi cercanía de Málaga con Melilla, siempre que he querido ver un partido de Primera he venido a La Rosaleda. Y la verdad que cuando pude venir con el Numancia venir aquí, fue una gran experiencia. Pero jugar como local y disfrutarlo vistiendo esta camiseta la verdad que fue algo que me impresionó mucho. A nivel de club, te da un plus jugar en este campo.

Comentó en su presentación que venir a Málaga fue una decisión «tomada con el corazón». ¿Tenía otras ofertas?

Sí, tenía otras ofertas. Opciones sobre todo de salir fuera de España, económicamente muy buenas. Pero sería lejos y abandonar a mi familia, mis amigos, mi gente. Otro tipo de fútbol, otra liga muy diferente a la española. Por eso tomé la decisión con el corazón, porque pensé en mi familia, un poco en ser feliz y en disfrutar del fútbol. Además, el Málaga es un club en el que siempre he querido jugar.

Estaba libre, había acabado su vínculo con el Numancia. ¿Cómo se fraguó su fichaje por el Málaga?

Otros años hemos tenido opciones de venir aquí, recuedo que hace tres años tuve muchas opciones de venir. Pero al final no se dio. Una vez quedé libre este año yo no quise escuchar ofertas hasta que terminase el Mundial. A partir de ahí empezaron a llegar ofertas. Se vio el interés que hubo por mí por el Málaga. Lo escuchamos muy seriamente porque para mí era una gran opción, que quería aprovechar. Y tras dos reuniones con Caminero, fue todo muy fácil.

Habla del Mundial, donde usted tuvo una actuación notable junto con su selección. ¿Pensaba quizás tras esa actuación contar con alguna oferta de Primera División?

Bueno, al final yo me la jugué a ir al Mundial, a jugarlo, después de un año sin jugar en el Numancia, así que me la quise jugar en ese sentido. Sí que me esperaba tener buenas opciones, pero no sabía si Primera, Segunda o del extranjero. Pero quería ir a un sitio donde me quisiera, donde me sintiera y fuera importante. Disfrutar del fútbol, de jugar, de tener confianza. Y el club perfecto era el Málaga.

Al menos este año no va a tener que lidiar con el VAR, que se mostró muy crítico en el Mundial€

Sí, la verdad es que desafortunadamente no nos fue muy bien a Marruecos con el VAR en el Mundial. De momento no tengo que lidiar con él, pero esperemos que el año que viene sea una preocupación el VAR.

Su caso es curioso porque usted nació en Melilla y sin embargo es internacional con Marruecos€

Sí, mis padres son de origen marroquí. Entonces, por ahí me viene el origen. A la gente es verdad que le resulta raro, muy peculiar, pero creo que esta situación se vive en todas las selecciones, como en España con Diego Costa. Pero yo me he decantado por el origen de mis padres, que también es el mío. Mi sangre, que es Marruecos.

¿Su condición de internacional es un problema en la Liga 123?

Sí, la verdad es que los últimos años me ha causado problemas porque he perdido el puesto en mi equipo por ser internacional, pero es algo que no cambiaría en mi vida. Lo que me ha dado la selección, la experiencia o ese caché que te da es importante para el club. Creo que el club tiene que verlo de esa manera, que se escuche el Málaga en todo el mundo y que yo vaya a la selección es algo positivo para las dos partes. Espero que este año no afecte mucho y que al final sea algo fácil para los dos e intentar solucionarlo para que sea más flexible para mí para poder estar más aquí con el Málaga. Y esperemos que el año que viene estemos en Primera y no tengamos ese problema.

El portero marroquí conoce de sobra Málaga y el club. ÁLEX ZEA

Lo que sí es verdad es que en junio es la Copa África y puede coincidir con las fechas donde se disputa el play off de ascenso.

Bueno, esperemos que el Málaga CF ya esté ascendido para esa fecha y no tenga ese problema.

¿Entiende que el club haya salido al mercado a por otro portero por ese problema suyo, por ser internacional?

Bueno, yo ni pincho ni corto ahí. Pero siempre que me han preguntado por porteros que puedan venir he comentado que no me preocupa. Si el club toma la decisión de traer a un jugador supongo que es para que mejore el equipo y en ese sentido, yo encantado. Todo lo que venga para sumar y mejorar el equipo, yo encantado.

Muñiz dijo el otro día que los Zamora logran ascenso y los Pichichi, no siempre. ¿Esa frase pone contento a un portero?

Creo que en Segunda encajar pocos goles es positivo. Si no encajas sumas puntos. Todo lo que sea no encajar y sumar, es muy bueno. Eso le da confianza al equipo. Eso quiere decir también que cometes pocos errores y pocos fallos. Esperemos que durante todo el año encajemos pocos goles porque sería buena señal.

¿Cómo ve al equipo ahora que ya está confeccionado del todo?

Yo creo que tenemos una gran plantilla, pero sobre todo un gran equipo que eso es lo importante en la Liga 123. Creo que los ascensos o las cosas grandes se consiguen en equipo. Seguro que vamos a competir muy bien durante todo el año.

Parece que la palabra ascenso es tabú para la plantilla, al menos de puertas para afuera. ¿Se habla de ello dentro del vestuario?

No, la verdad es que nosotros, aunque parezca un tópico decirlo, tenemos claro que vamos semana a semana, el ascenso está en cada partido. Para nosotros ascender es ganar este lunes contra el Almería. Ése es nuestro ascenso. Pensar en el siguiente partido y no ir más allá. Está claro que hemos conseguido seis puntos, que nos vienen genial de cara a la confianza y de cara a los siguientes partidos, pero eso no quiere decir nada. Tenemos que trabajar y mejorar muchas cosas, pero mejorar con puntos es mucho mejor. Pero a partir de ahí tenemos claro lo que queremos, lo que tenemos que hacer y cómo plantearnos el año.

¿Cómo está viendo a sus compatriotas en el Málaga?

Bueno, Hicham está aprovechando muy bien los minutos que se le están dando, a pesar de su juventud. Creo que a él junto a Abqar les auguro un futuro muy bueno aquí en Málaga. Son dos jugadores con unas condiciones espectaculares. Y Boulahroud creo que necesita un proceso de adaptación porque viene de una liga muy diferente. Necesita su tiempo. Y a partir de ahí, poco a poco. Va a conseguir un grandísimo nivel pero con tiempo.

Por último, para ser un portero parece usted muy cuerdo€

(Risas) Bueno, sí, intento ser un poco equilibrado. Pero seguro que tendré mi locura, aunque mi familia las sabrá.