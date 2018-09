Caminero quiere hacer más fichajes en los próximos días

El Málaga CF no ha dicho su última palabra en el mercado. Así lo ha confirmado José Luis Pérez Caminero en la presentación de Pawel Kieszek, donde ha argumentado que trabajan para reforzarse en los próximos días, aunque la decisión no es definitiva. Hay que recordar que cualquier club puede acceder al mercado de jugadores sin equipo, aunque para ello sólo necesita fichas libres.

El director deportivo ha sido cuestionado sobre si el fichaje del portero polaco ha sido el último del mercado. "No sabría si es el último fichaje del curso. Estamos sondeando el mercado. Han quedado muchísimos jugadores libres, nuestro trabajo es seguir peinando el mercado y si entendemos que podemos mejorar la plantilla, lo vamos a hacer. El club está dispuesto a hacer un esfuerzo. En eso seguimos. No sé si será el último. La intención que tenemos es incorporar algún jugador más. Pero no sé si lo vamos a hacer. La intención es mejorar la plantilla".

El ejecutivo blanquiazul también ha valorado la llegada de Kieszek. "Buscábamos una oportunidad por las cualidades que hubiera de los porteros en el mercado. Él sabe las referencias por dos o tres días, pero habíamos hablado con Alfredo, director general del Córdoba, por si se daba el caso. Estaba adaptado a la temporada y estaba cerca del club. Lo teníamos claro", dijo.