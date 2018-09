Muñiz: "Estamos satisfechos con lo que tenemos"

Llega el Tenerife con el Málaga en la cresta de la ola, pero ante una prueba de identidad del conjunto blanquiazul por las numerosas e importantes bajas que tiene el conjunto blanquiazul para el choque. Es por ello que vuelve a abrirse el debate del mercado de jugadores libres. Muñiz ha atendido a los medios para pedir prudencia, para ensalzar al rival y para continuar abriendo la puerta a jugadores que estaban más fuera que dentro este verano.

En primer lugar valoró como ha sido la semana. "Ha sido una semana diferente porque el partido fue el lunes, una semana corta. El objetivo es llegar preparados para competir, con las ideas claras. Cuando llegas con una racha de victorias es una situación positiva. Nos preparamos para afrontar un rival con buen ataque, que va a estar ahí. Vamos a intentar conseguir los tres puntos".

El técnico lamentó las bajas. "Esperemos que no afecte el virus FIFA. Pacheco tiene molestias, no se ha recuperado, tiene sobrecarga y se aconseja ser prudente dada su situación. El virus FIFA esperemos que afecte lo menos posible, la plantilla está compensada. Siempre por sanción, lesión o por el virus, tenemos que adaptarnos. Tenemos que intentar hacer nuestro juego. La plantilla en los entrenamientos está compitiendo muy bien. Creo que la dinámica del equipo es buena, hay buenos entrenamientos. Y ahora el entrenador hace la elección. Espero que no afecte".

Habló del Tenerife. "El rival es un buen equipo. Nos vamos a enfrentar a uno de los equipos que aspira a lo máximo. Buenas individualidades. Un equipo completo. Es un partido difícil e igualado que nos va a exigir. Muy difícil".

El técnico fue cuestionado por los jugadores que no entraban en los planes en verano. "Lo que hablamos en aquella ocasión, se han cumplido todas las acciones que se requerían. Creo que una vez que se habla y se dejan las situaciones claras nos ponemos a trabajar. Con el cierre de mercado, todo el mundo tiene clara su situación. Se incorpora sin problema. No va a haber ningún problema al respecto. Va ser un jugador de la plantilla a todos los efectos".

Y habló de Juanpi, que aún deberá esperar. "Hay compañeros y jugadores que están trabajando a gran nivel desde hace meses. Ahora hay competencia. Ahora hay que superar al compañero. Depende de lo que tarde. Es la competencia que se crea en los equipos de fútbol. Cuando consideremos que está a ese nivel, podrá jugar. Aún falta para esa situación".

Muñiz también de la opción de salir al mercado de fichajes. "Es lógico que se peine el mercado todo el año, no sólo en periodo de fichajes. El club está en el día a día viendo algo que pueda mejorar al equipo. Estoy tranquilo por mi parte, no he hecho ninguna petición. Formamos un bloque y estamos en el buen camino. Si hubiera alguna necesidad acudiríamos al filial. Satisfecho con lo que tenemos".

Y ensalzó a la afición. "Cuando hablemos de la afición lo primero que tenemos que hacer es agradecerle el apoyo que nos están dando, tanto en casa como fuera. El otro día, siendo lunes a las 21:00 horas, teníamos allí un buen número de aficionados que hicieron un esfuerzo importante para acompañar a su equipo. Lo agradecemos muchísimo. Para nosotros es una satisfacción que el aficionado se sienta orgulloso del trabajo que ha hecho el equipo. Es fundamental que todo lo que rodea al club sepa de la dificultad que tenemos por delante, del esfuerzo que vamos a tener que hacer. Lo ideal es ir todos de la mano, así seremos más fuertes. Nosotros tenemos la obligación de que esa unión se mantenga de aquí a final de temporada, poniendo nuestro granito de arena, dejando todo en el terreno de juego. En el fútbol a veces juegas bien o mal, pero lo que nunca puede faltar es el esfuerzo y que el aficionado vea que su equipo quiere ganar los tres puntos que están en juego"